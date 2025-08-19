У ПЕТРОВАРАДИНУ ОТВОРЕНО ФУДБАЛСКО ДЕЧИЈЕ ЛЕТО Деца са Косова и Метохије уживају у спорту и дружењу
Својеврсна манифестација Фудбалско дечије лето одржава се од понедељка недеље у Петроварадину и приређена је за децу са Косова и Метохије.
Пројекат је под покровитељством хуманитарне организације,,Север за југ", Аутономне покрајине Војводине и ФК Петроварадин и још један је доказ да је лето најбоље време да се младима приближи спорт као важан део одрастања и живота.
Станимир Маврић из фудбалске школе Божур из Велике Хоче и Ораховца имао је само речи хвале за организацију.
- Одушевљен сам како смо дочекани и видим да су деца пресрећна. Већ смо видели један део града, а тек нас чека садржајан провод. У плану је да обиђемо доста тога како у Новом Саду, тако и у другим градовима и сигуран сам да ће деца да понесу сјајне успомене - рекао је Маврић и додао да школа броји око 50 деце, а да су пут Новог Сада кренула 33 детета.
Татјана Медвед отворила Фудбалско дечије лето
Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед пожелела је гостима леп провод у Српској Атини.
-Нови Сад је поносан домаћин драгој деци са Косова и Метохије и увек се радујемо кад можемо да их угостимо, надамо се да ће лепо да се повреду и да ће нам долазити и у годинама које следе.
Све је конципирано да деца имају богат дневни програм уз обавезне тренинге који су кључ одржавања дечијег лета. Учеснике очекује обилазак српске престонице, посета Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови, посета СПЕНС-у ТЦ БИГ, а последњег дана деца ће моћи да уживају у обиласку Петроварадинске тврђаве уз обилазак музеја Војводине и пријем у Градској кући.
Фудбалско дечије лето свечано је отворено на стадиону Петроварадина из обраћање организатора и покровитеља.