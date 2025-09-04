ПОДРУЧНA ЛИГА ПАНЧЕВО Прекид утакмице у Уљми

Партизан – Спартак 1911 2:1 (2:0) (прекид у 73. минуту)

УЉМА: Гледалаца: 150. Судија: Гајић (Панчево). Стрелци: Војнов у 6. и 39. за Партизан, Живковић у 57. минуту за Спартак 1911. Црвени картон: Војнов у 71. минуту (Партизан).

ПАРТИЗАН: Печеновић 7, Москић 6,5, С.Ивљанин 7, Жула 6,5 (В. Живојнов 6,5), Бану 7, Н. Ивљанин 7, С. Попов 7, Војнов 7,5, Ранимиров 7, Д. Живојнов 7, М. Попов 6,5.

СПАРТАК 1911: Загорац 7, Залокар 6,5, Недучић 7, Јарамаз 6,5, Ђукић 7, Максимовић 6,5, Живковић 7, Станисављевић 6,5 (Живу 6,5), Корењ 7, Стефановић 6, Поткоњак 6 (Пниш 6).

После десетак минута игре у наставку, искусни Урош Живковић је смањио предност домаћина. У 71. минуту после једног фаула дошло је до гужве између играча обеју екипа, а домаћи играч Војнов је добио црвени картон. Гостујући фудбалери су у том моменту напустили терен, а председник Драган Илкић је обавестио делегата утакмице Јана Цицку да неће наставити меч због безбедности својих фудбалера.

ОФК Пролетер - Слога (БНС) 3:2 (0:1)

БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ: Гледалаца: 200. Судија: Јокић (Вршац). Стрелци: В. Чкоњевић у 54, Бокун у 84, Вукајловић у 90+6 за ОФК Пролетер, Мандић у 23. и 62. минуту за Слогу.

ОФК ПРОЛЕТЕР: Трешњар 6,5, Ђорђевић 6 (Вукајловић 7,5), Ћирић 7, Томић 7, В. Чкоњевић 7, Ракић 7, Војновић 7, Чекеревац 7 (Марковић), Милошевић 6,5 (Тренковски 7), Ивановић 7, Јевтић 7.

СЛОГА (БНС): Катанић 6,5, Санадер 6,5 (Ангеловски 6,5), Вучковић 6,5, Мандић 7,5, Ђукић 7 (Д. Чкоњевић -, Бокун 7), Милекић 7, Гојко 6 (Грујић 6,5), Богојевић 7, Свилановић 6,5, Марчетић 6,5 (Јаковљевић 6,5), Гарабиљевић 7 (Дидановић).

Гости из Банатског Новог Села у првом полувремену имали су предност голом Мандића. Домаћи фудбалери после добре акције преко В. Чкоњевића дошли су до изједначења. Својим другим голом на мечу Мандић је гостима донео поново предност. У последњих десетак минута игре виђен је потпуни преокрет тима из Банатског Карловца. Прво је резервиста Бокун донео изједначење, да би у шестом минуту надокнаде Вукајловић својим голом донео победу Карловчанима.

Омладинац - Долина 1:3 (0:1)

ДЕЛИБЛАТО: Гледалаца: 100. Судија: Шоштарић (Старчево) . Стрелци: Радић у 78. минуту за Омладинац, Радовић у 5, Келечевић у 74. и 88. минуту за Долину. Црвени картон: Б. Тајдић у 90. минуту (Омладинац).

ОМЛАДИНАЦ: Раденковић 6, С. Помар 6 (Ивков 6), Бојан Тајдић 6, Станковић 6 (Васиљевић 6), А. Помар 6,5, Аугустин 6,5, Дукић 6,5, Андрејић 6 (Стојковић 6), Николић 6,5, Радић 7, Велић 6 (Костић 6).

ДОЛИНА: Чапеља 7, Котваш 7, Плавшић 7, Влајин 7, Колак 7, Рајић 7, Радовић 7,5,Илић 7 (Келечевић 7,5), Делић 7 (Лабат -), Јовнаш 7, Тошић 7 (Љауко 7).

После само пет минута игре Радовић је довео госте из Падине у вођство. У другом полувремену искусни голгетер гостију Марко Келечевић са два поготка је обезбедио победу свом тиму. У последњем минуту меча Бобан Тајдић је добио црвени картон и морао да напусти терен.

Борац - Будућност 3:0 (2:0)

САКУЛЕ: Гледалаца:100. Судија: Митровић (Баваниште). Стрелци: Вајић у 37, Новковић у 40, Деспотовић у 81. минуту.

БОРАЦ: Сладовић 7, Вајић 7 (Недић 7), Деспотовић 7,5, Радојев 7 (Лазин 7), Новковић 7,5, Мартиновић 7, А. Стајић 7, Јелић 7 (Ђорђевић 7), Закоч 7, Смиљанић 7 (З. Стајић 7), Стојановић 7..

БУДУЋНОСТ (ББ): Н. Радивојев 6,5, Марковић 6 (Рамовић 6), Станишић 6, Н. Станојковић 6,5, Николић 6, Живановић 6, Брајовић 6 (Тадић 6), Вранић 6 (Лошић 6), Јовановић 6 (Љубисављев 6), Поповић 6, М. Радивојев 6,5.

После два ремија, пулени тренера Жарка Грбовића остварили су заслужено победу против екипе из Банатског Брестовца. Први погодак је постигао Вајић када је шутирао са дистанце и уз помоћ гостујућег играча савладао Радивојева. Најбољи појединац на мечу Деспотовић је проиграо Новковића који је удвостручио предност Сакуљана. Десетак минута пре краја утакмице Деспотовић је поставио коначан резултат.

Припремио: Б. Стојковски

Резултати : Банатул - Темпо 4:2, Вултурул - Црвена звезда 3:3, Шевац - Раднички 3:1. Униреа - БАК 5:2, ОФК Пролетер - Слога 3:2, Омладинац - Долина 1:3, Партизан - Спартак 1911 2:1, Борац - Будућност 3:0