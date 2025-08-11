СПЕКТАКЛ У МАЛОМ ФУДБАЛУ – 36. ТУРНИР ОКУПИО 68 ЕКИПА И ВИШЕ ОД 700 ИГРАЧА Токи Боки освојио Жабаљ
Жабаљ је током протеклих 40-ак дана био епицентар малог фудбала у Војводини, где је одржан 36. традиционални турнир који је оборио све досадашње рекорде и потврдио статус једног од најзначајнијих спортских догађаја у региону.
Током више од месец дана програма, публика је имала прилику да ужива у динамичним утакмицама, узбуђењу и правој спортској атмосфери.
У сениорској конкуренцији, победу је однела екипа Токи Боки из Чуруга, која је у драматичном финалу савладала екипу Мирко Фасада, док је треће место припало тиму Гео Круг НМ из Вилова, који је тријумфовао над екипом Еко Пет 021. Победници су награђени новчаним износима – 650.000 динара за прво место, 70.000 за друго и 50.000 за треће.
На турниру је учествовало укупно 68 екипа, распоређених у четири категорије:
-
Сениори (38 екипа у 8 група)
-
Ветерани (10 екипа у 2 групе)
-
Пионири (10 екипа у 2 групе)
-
Кадети (10 екипа у 2 групе)
Овакав одзив представља рекордан број пријављених екипа, што је додатно допринело квалитету и интензитету такмичења.
– Турнир је много више од спортског такмичења – то је празник заједништва, младости и локалног духа. Имали смо рекордан број екипа, велики број посетилаца током целог програма, а посебно на завршници. Турнир је достигао очекивања – наградни фонд више од милион динара, верна публика која је снага овог турнира, то су одлике овогодишњег издања – изјавио је директор турнира Мирослав Лакић, захваливши се свим учесницима, навијачима и Општини Жабаљ, са председником Урошем Радановићем на челу, на подршци.
Финална ноћ била је прави спектакл – уз ватромет, бакљаду и светлосне ефекте, Жабаљ је још једном показао да не само да живи за мали фудбал, већ га слави као део свог идентитета. Награде су уручене најбољима, а атмосфера је била достојна великих такмичења. Турнир Жабаљ 2025 не само да је испунио очекивања, већ их је и подигао на виши ниво. Традиција, енергија и заједништво које овај догађај носи немају цену.
– Следеће године очекујемо још више, али неће нам бити лако. Турнир Жабаљ 2025 је утемељио завидне параметре, тако да ће очекивања верне публике бити озбиљан задатак и обавеза. Видимо се следеће године – поручио је Лакић.
Најбоље екипе и појединци
ПИОНИРИ
-
Фасадом Жабаљ
-
Фасада Ђурђево
-
Земљени радови Плачкић
Играч: Александар Косовац (Фасадом)
Стрелац: Виктор Дунђерин (Фасада)
Голман: Милан Јовановић (Фасада)
Фер-плеј играч: Марина Мушицки (Фасада)
Фер-плеј екипе: Мала сигурна кућа и Апотека Хигија
Најмлађи играч: Михајло Мирков (Апотека Хигија)
КАДЕТИ
-
Гарда 33
-
Стил Секјурити
-
МЗ Жабаљ
Играч: Марко Лопичић (Стил Секјурити)
Стрелац: Слободан Исаков (МЗ Жабаљ)
Голман: Васа Марковић (Гарда 33)
Фер-плеј играч: Ћока Бељин (Апотека Хигија)
Фер-плеј екипа: Божур Вујић
ВЕТЕРАНИ
-
ИЗО ДОЛ
-
Декор дом 0.21
-
Ефект Бау
Играч: Предраг Мијић (ИЗО ДОЛ)
Стрелац: Драган Савин (Ефект Бау)
Голман: Давор Доведан (ИЗО ДОЛ)
Фер-плеј играч: Дарко Мијин (Кумови)
Фер-плеј екипа: Вечерни термин
Најстарији ветеран: Милан Јосимов
СЕНИОРИ
-
Токи Боки
-
Мирко Фасада
-
Гео Круг НМ
Играч: Марко Вујовић (Токи Боки)
Стрелац: Марко Новаковић (Мирко Фасада)
Голман: Петар Маројевић (Токи Боки)
Фер-плеј играч: Предраг Марковић (Метал Греј)
Фер-плеј екипа: Металик Д.О.О.
Навијач турнира: Стеван Грујић
СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ
-
Светозар Тепић
-
Зорица Николашев
-
Рајко Станковић (Чакара промет)
-
Ранко Ђурђић (РМ гипс)