СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА: Новобановчани казнили пропуст Кикинђана
Омладинац из Нових Бановаца савладао Кикинду као гост минималним резултатом.
Након што су погодили стативу (Лекај), а потом постигли гол који је поништен због наводне офсајд позиције, фудбалери Кикинде су у завршници првог полувремена, после изведеног корнера, примили погодак. У наставку су покушали да изједначе, али је квалитетнија екипа Нових Бановаца казнила домаћина још једним голом, па је питање победника било практично решено већ у 68. минуту.
Ово је трећи узастопни пораз Кикинђана, који – уколико се не појачају бар са двојицом играча способних да направе разлику на терену – тешко да ће успети да остваре свој циљ: опстанак у лиги. Са друге стране, Новобановчани показују да имају младу и перспективну екипу, која игра све сигурније из недеље у недељу.
П. Трнић
Кикинда – Омладинац 0:2 (0:1)
КИКИНДА: Градски стадион, гледалаца око 200, судија: Тешановић (Србобран). Стрелци: Пешић у 42. и Каришић у 68. минуту. Жути картони: Зечевић, Ковачевић и Николић (ОФК Кикинда) и Вујко (Омладинац).
КИКИНДА: Јовановић 7, Зечевић 7 (Кецман 6,5), Терзин 7, Чутовић 7, Ковачевић 6 (Стојанов 6,5), Молнар 6,5, Николић 6,5, Будаи 6,5 (Станимиров 6), Лекај 7 (Вигњевић 6), Живанов 6,5 и Стојановић 6,5.
ОМЛАДИНАЦ: Благојевић 7, Деља 6,5 (Борисављевић 6,5), Пешић 7, Адеми 7,5, Живановић 6,5 (Адамовић 6,5), Каришић 7 (Максимовић 6), Новаковић 6, Вујко 6,5 (Радаковић 6,5), Атанасијевић 7 (Топић 6,5), Тривић 7 и Парошки 7.