СТЕФАН БАЈЧЕТИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: На позајмици у Лас Палмасу

Стефан је претходних годину дана провео у табору РБ Салцбурга, а наредних шест месеци калиће се у земљи одакле му је мајка. Стефан је, за оне који то још можда не знају, син бившег српског фудбалера, некадашњег играча Војводине, Звезде и Селте, Срђана.



Клуб са Канара ће у току дана или сутра, озваничити сарадњу са фудбалером који је уговором везан за Ливерпул.

Шпански медији наводе да ће клуб са Канарских острва покрити целокупну плату младог фудбалера који је, са своје стране, изразио жељу да игра у Ла Лиги и у клубу у којем ће добити простора да искаже свој пун потенцијал.

Бајчетић је, ваља и на то подсетити, прошао све млађе катгорије шпанке репрезентације, заиграо је и за У21 репрезентацију "фурије", а време ће показати да ли ће му Шпанија и даље бити приоритет у односу на Србију, као што је до сада био случај.

🚨🌴 Stefan Bajcetic leaves RB Salzburg as loan has been broken and joins Las Palmas on new loan deal from Liverpool.



Bajcetic has already agreed to join Las Palmas with immediate effect 🟡🇪🇸 pic.twitter.com/7yE9kK7hX6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025