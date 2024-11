(УЖИВО) ЛИГА НАЦИЈА: Одлична игра Србије у првом полувремену, изостао гол

Дуел Србије и Данске на стадиону Дубочица у Лесковцу пратиће нешто више до 8.000 људи колико је капацитет трибина, будући да су све карте распродате.



Биће то директан окршај за пласман у четвртфинале, пошто Данска има седам, а Србија пет освојених бодова.

Рачуница је јасна – Србији је потребна искључиво победа, док ће Данска у случају ремија или победе обезбедити друго место. Оно ће, осим пласмана у четвртфинале, донети и место носиоца у квалификацијама за Мундијал 2026.

Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић Пикси одлучио је да меч одлуке за пласман у четвртфинале Лиге нација против Данске почне са 10 играча из дуела са Швајцарском у Цириху, а једина измена је повратак Страхиње Павловића уместо повређеног Срђана Бабића.

Србија ће играти у саставу: Петровић - Вељковић, Миленковић, Павловић - Гудељ, Н. Максимовић, Живковић, Терзић, Самарџић - Влаховић, Митровић.

Данска: Шмахјел - Рорслев, Нелсон, Вестегард, Кристијансен - Дамсгард, Холманд, Ериксен, Исаксен - Долберг, Поулсен.

