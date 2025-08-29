overcast clouds
Нови Сад
(ВИДЕО) БАКЉЕ, ПАЛИЦЕ И ПАНИКА: Делије и Гробари у жешћем обрачуну

29.08.2025. 23:22 23:24
Дневник
Дневник/ Телеграф
На Зрењанинском путу код скретања за Котеж дошло је до жестоког сукоба навијача Црвене звезде и Партизана, одмносно „Делија“ и „Гробара“.

Очевици и снимци објављени на сајту hooligans.cz показују како маскирани младићи крећу једни на друге уз упаљене бакље, употребу палица и гласну вриску.

После неколико минута туче, групе су почеле да се разилазе. Иако званичних информација још нема, очигледно је да је дошло до сукоба у близини границе територија које су традиционално под контролом две навијачке групе. 

Наиме, Котеж је већином Звездино упориште, док су Борча и Падињак упоришта Гробара.

 

навијачи хулигани
Дневник/ Телеграф
Дневник
Спорт Фудбал
