(ВИДЕО) БАКЉЕ, ПАЛИЦЕ И ПАНИКА: Делије и Гробари у жешћем обрачуну
На Зрењанинском путу код скретања за Котеж дошло је до жестоког сукоба навијача Црвене звезде и Партизана, одмносно „Делија“ и „Гробара“.
Очевици и снимци објављени на сајту hooligans.cz показују како маскирани младићи крећу једни на друге уз упаљене бакље, употребу палица и гласну вриску.
После неколико минута туче, групе су почеле да се разилазе. Иако званичних информација још нема, очигледно је да је дошло до сукоба у близини границе територија које су традиционално под контролом две навијачке групе.
Наиме, Котеж је већином Звездино упориште, док су Борча и Падињак упоришта Гробара.
29.08.2025🇷🇸 Fight in centre of Belgrade betwen Grobari and Delije, click here for more: https://t.co/aIsTURtOh7
FOLLOW NEW IG: https://t.co/nxIt71sbXp
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/Ml1bYJ5XjS
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 29, 2025