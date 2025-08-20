ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Студенти славили у Срему
Дерби прошлогодишњих учесника Прве новосадске лиге оправдао је очекивања.
Фрушкогорски партизан - Индекс 1:2 (0:1)
БУКОВАЦ: Игралиште: Фрушкогорског партизана. Гледалаца: око 200, судија: Дувњак, стрелци: Тришић у 68. минуту за Фрушкогорски партизан, Томић у 14, Петровић у 82. минуту за Индекс, жути картони: Тришић, Илић (Фрушкогорски партизан).
ФРУШКОГОРСКИ ПАРТИЗАН: Слијепчевић, Станков (Поповић), Девић, Клинцов, Спасојевић, Илић (Кантар), Чергић, Попадић, Тришић, Бјелић (Подрашчанин), Петровић.
ИНДЕКС: Војводић, Продановић (Станковић), Вујовић, Ђ. Петровић, Дунђерски, Зељковић (Каурин), Бобар, Томић, Максић (Куртиши), А. Петровић, Соковић.
Виђено је чак три погодка и прегршт лепих акција. Утакмица је била врло борбена, ипак гости су успели да ноднесу цео плен.
Повели су студенти у 28. минуту, на повратну лопту Соковића налетео је Томић и пласирао лопту у небрањени део мреже Слијепчевића. У наставку игре домаћи су кренули по изједначење и то им је пошло за ногом у 68. минуту. Аут је одлично бацио Девић, лопта је потом стигла до Илића, а реализатор је био Тришић коме није било тешко да савлада голмана Војводића. Ипак гости су у 82. минуту успели да постигну погодак за победу. Центрирао је резервиста Станковић, лоше је реаговао играч домаћих у шеснаестерцу Петровић, а то је искористио његов презимењак са друге стране Ђ. Петровић и савладао голмана домаћих за прва три бода у Војвођанској фудбалској лиги у којој се оба тима такмиче од ове сезоне.
Ђ. Лаловић
Јединство - Подунавац 0:0
РУМЕНКА: Игралиште Јединства, гледалаца око 150, судија: Јуришић, Жути картони: Марков, Вјештица, Алексић, Чикара (Јединство), Пелемиш, Коштић, Лакетић (Подунавац).
ЈЕДИНСТВО: Чикара, Кешански, Вукашиновић, Лучар, Рађеновић, Ожват (Томић), Мандић, Вјештица, Миљковић (Малиновић), Алексић, Марков.
ПОДУНАВАЦ: Рнић, Цвјетиновић (Церовић), Пелемиш, Спасојевић (Девушић), Пуретић, Лакетић, Карић, Коштић, Миљковић, Бошњак (Радојчић), Лабовић (Кнежевић).
У односу на претходну сезону екипа Јединства претрпела је смену тренера и знатно је изменила састав. Углавном су ту млади играчи жељни доказивања, али ипак недостаје им искуство. Утакмица је била доста тврда и без пуно правих прилика, а на крају све се завршило најнепопуларнијим резултатом и поделом бодова на равне части.
Ђ. Л.
Резултати: Јадран – Борац 4:0, Раднички – Слога 5:0, Дунав – Доњи Срем 2015 2:2, Једиство (Р) – Подунавац 0:0, Фрушкогорски партизан – Индекс 1:2, Хајдук – ЛСК Лаћарак 1:1, Шумар – Раднички 1910 4:0, Срем – ТСК 1:1.