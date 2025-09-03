ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ИСТОК Изгубили па частили ривала
Да фудбал може бити и права прилика за дружење и неговање спортских односа показали су домаћини који су након пораза позвали госте и на заједничком столу их лепо почастили.
Козара - Јединство (БК) 0:2 (0:2)
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО: Стадион Козаре, гледалца 150, судија: Сантрач (Панчево). Стрелци: Караћ у 3. и Милановић у 45. минуту. Жути картони: Кнежевић, Бунић и Зељковић (Козара), а Рапајић, Грбић и Вираг (Јединство). Црвени картон: Спахић у 36 минуту (Козара).
КОЗАРА: Шево 7, Томић 7, Кнежевић 6,5, Бунић 6,5 (Овука), Спахић, Адамовић 6 (Рофа 6,5), Радивојац 6,5, Ђорић 6,5, Зељковић 6,5, Пенавски 7, Коцкар 6,5 (Протић).
ЈЕДИНСТВО: Тривуновић 7, Тома 6,5, Рапајић 6 (Мартиновић 6,5), Кораћ 7 (Максимовић 6,5), Ковачевић 7, Грбић 7 (Марчетић 6), Јокић 7 (Ајдарић 6), Вираг 6,5 (Тарабаш 6), Шушњар 8, Дучић 7,5 и Милановић 7.
Што се самог меча тиче домаћин је скоро сат времена играо са играчем мање и у другом полувремену имао две праве прилике да савлада гостујућег голмана. Није то остварио и морао је да честита Карађорђевчанима заслужен тријумф, па је после утакмице и било правог спортског дружења, што је, нема сумње и сврха такмичења, а руководство домаћина је тим потезом исказало право џентлменство.
П. Трнић
ОФК Бегеј – Будућност 7:0 (4:0)
ЖИТИШТЕ: Гледалаца 100. Судија: Стојадинов (Кикинда). Стрелци: Новак у 5. (пенал) и 45. минуту, Замбо у 16. Надашки у 19, Јоњев у 64, Бранков у 70. и Николић у 80. минуту.
ОФК БЕГЕЈ: Миљевић-, Јевремов 7 (Обренић 7), Косовић 7, Мијатовић 7, Кубуровић 7, Надашки 7, Замбо 7 (Еремић 7), Новак 7 (Бранков 7), Вискуп 7, Николић 7 и Јоњев 7 (Хеђеши -).
БУДУЋНОСТ: Глишин 6, Живин 6 (В. Салма -), Пролић 5, Арсин 5, И. Салма 5, Палибрк 5, Томин 5, Радин (Лакатош-), Стојићев 5, Петровић 6, Перин 5.
Од некадашњег дербија старих противника и пријатеља остали су само тренуци сећања. Будућност је дошла са изузетно ослабљеном екипом и унапред са белом заставом. А домаћи су се играли као мачка с мишем. Ослабљени тим Будућности определио се за одбрану свог гола, али је њихова мрежа начета већ у 5. минуту када је Живин несмотрено играо руком у казненом простору, а сигуран са беле тачке био Новак. Посебно је био леп погодак младог Надашког који је дриблингом нанизао шесторицу и на карају заобишао и голмана и постигао гол. После тога голови су се ређали као на траци. Чини се да су домаћи мало прикочили у другом делу, јер по шансама могло је бити и знатно више голова у мрежи гостију. Домаћи су пропустили још један пенал. Код гостију се истакао голман Глишин који је раније бранио и гол ОФК Бегеја.
Д. Милићев
Полет (И) - Долово 1:6 (0:3)
ИДВОР: Гледалаца: 100. Судија: Стојадиновић (Панчево). Стрелци: Скокна у 48. из пенала за Полет, Ивановић у 15, Гиговић у 21, 27. и 55, Не. Вукшић у 71, Л.Ракоњац у 81. минуту за Долово.
ПОЛЕТ: Мандић 5,5, Стојановски 6, Ђукановић 5, Не.Вукшић 5, Вјештица 5.5, Мићић 5.5, Чермељ 5,5, Бартош 5 (НиВукшић 5), Јосимов 5,5, Скокна 6, М.Ковачевић 6.
ДОЛОВО: Томић -, Цветковић 7 (Јерков 7), Миловац 7 (Павловић 7), Петковић 7,5, Ивановић 7,5, Ф.Ђорђевић 7, Пештерац 7,5 (Обрадовић 7), Л.Ракоњац 7,5, Шево 7,5, Гиговић 8(Каранфиловски 7), Шарац 7 (Граовац 7).
Голеада у мрежи Идворчана. Победник је решен у првом полувремену када су гости искористили своје прилике и постигли три поготка. У другом полувремену Скокна је смањио из пенала, али својим трећим голом на мечу Гиговић је потврдио доминацију гостију. Коначан резултат поставио је Лазар Ракоњац десетак минута пре краја меча.
Б.Стојковски
Јединство (В) - Глогоњ 2:1 (0:0)
ВЛАЈКОВАЦ: Гледалаца: 150. Судија: Марков (Зрењанин). Стрелци: Вранић у 57, Ћирка у 67. из пенала за Јединство, Ј.Васић у 85 минуту за Глогоњ.
ЈЕДИНСТВО (В): Тодоровић 7, Блажу 6,5, Нецин 7, Лунц 7, Којић 7, Вранић 7,5 (Станисављев -), Цигановић 7, Јанков 6,5 (Бабић 7), Ћирка 7,5, Царан 7,5, Питик 6,5 (Мајсторовић 6,5).
ГЛОГОЊ:Тешовић 6,5, Грујић 6,5, Вулетић 6,5, М. Додић 7, Ж. Додић 6 (Петровић 6), Мршовић 6,5 (Симоновић-), Костадионовић 7, Ивић 7, Шутановац 6,5, В. Васић 7, Стаменовић 6 (Ј. Васић 7).
Утакмица отворена са доста прилика пред оба гола, нарочито у првом полувремену. Домаћи фудбалери имали су више од игре и после одмора и добре акције Вранић је донео предност. После соло продора Илије Царана, када је срушен у шеснаестерцу гостију, досуђен је пенал који је сигурно извео Ћирка. Гости из Глогоња смањили су родност преко Јована Васића. Повратак на терен искусног Мирослава Бабића у редовима домаћина, показао је да ће бити добро појачање за наредне мечеве.
Б. Стојковски
Резултати: Задругар – ОФК Граднулица 1:4, ОФК Бегеј – Будућност 7:0, Полет – Долово 1:6, Напредак – Слобода 1:2, Козара – Јединство (БК) 0:2, Војводина 1928 – Црвена звезда 1:0, Раднички (Зр) – Борац 0:4, Јединство (В) – Глогоњ 2:1.
|
1. Граднулица
|
3
|
3
|
0
|
0
|
14:1
|
9
|
2. Долово
|
3
|
2
|
1
|
0
|
12:4
|
7
|
3. Борац (С)
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8:1
|
7
|
4. Глогоњ
|
3
|
2
|
0
|
1
|
10:3
|
6
|
5. Бегеј
|
3
|
2
|
0
|
1
|
9:4
|
6
|
6. Ц. звезда
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6:1
|
6
|
7. Јединст. (БК)
|
3
|
2
|
0
|
1
|
10:6
|
6
|
8. Слобода
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:3
|
6
|
9. Задругар
|
3
|
1
|
1
|
1
|
10:7
|
4
|
10. Јединст. (В)
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:3
|
4
|
11. Војводина
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:8
|
3
|
12. Полет
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:9
|
3
|
13. Козара
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0:6
|
1
|
14. Раднички З
|
3
|
0
|
1
|
2
|
11:0
|
1
|
15. Напредак
|
3
|
0
|
0
|
3
|
5:11
|
0
|
16. Будућност
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0:22
|
0