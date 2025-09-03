ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – СЕВЕР Јанковић у голгетерској серији

ОФК Бечеј 1918 – Искра (К) 2:1 (1:0)

БЕЧЕЈ: Градски стадион крај Тисе. Гледалаца: 150. Стрелци: Ђекић у 34, Јанковић у 57. за ОФК Бечеј 1918, а Недељковић у 64. (11 м) за Искру. Жути картони: Ђекић, Јанковић (ОФК Бечеј 1918), Дорокхази, Секулић, Цветковић (Искра).

ОФК БЕЧЕЈ 1918: Милованов 7, Марковић 6, А. Ћук 7, Татић 6,5, Милојевић 6 (од 46. Божичић 6), Дабижљевић 7, Ђекић 7,5, Сел 6 (од 90+5 Сладић -), Хасичић 6 (од 64. Мијаиловић -), Јанковић 7,5 (од 86. Војиновић -), Савин 6,5.

ИСКРА: Хромиш 6, Салонтаи 6 (од 63. Сердар -), Миловановић 6, Човс 6 (од 86. А. Малацко -), Недељковић 6,5, Губаш 6,5, Бокан 6,5, Вајагић 6 (од 50. М. Малацко 6), Петковић 6, А. Дорокхази 6 (од 63. Цветковић -), Харди 6 (од 46. Секулић 6).

Изабраници тренера Лазара Дабижљевића постигли су на време голове, а онда их је сасекао примљени гол из пенала и финиш утакмице припао је гостима, али до промене резултата није дошло.

Тешко време за гледања, а камоли играње, учинило је своје и играчи нису пружили много на терену. Уиграна комбинација после слободног ударца донела је промену резултата у 34. минуту. Дабижљевић је центрирао са десне стране, а Ђекић је био најприсебнији пред голом гостију и главом послао лопту у мрежу за 1:0.

Наставак није донео никакву промену што се игре тиче, али јесте резултатску. Прво је Стефан Јанковић на себи својствен начин примио лопту на левом боку, повукао је пар метара и онда изненада опалио по лопти, која је све изненадила, понајвише голмана Хромиша, и мрежа се по други пут затресла. Гости су смањили у 64. минуту из казненог ударца. Сигуран егзекутор најстроже кане био је Марко Недељковић. То као да је додатно мотивисало госте да заиграју брже и имају лопту више у поседу, али без конкретних акција нису изнедрили промену резултата и забележили су први пораз у актуелној сезони.

В. Јанков

Војводина – Младост 2:1 (1:1)

БАЧКО ГРАДИШТЕ: Игралиште у СЦ “Ђорђе Тапавица Џоја”. Гледалаца 100. Судија: Илинчић (Бачка Паланка). Стрелци: Милановић у 44. и 54. минуту за Војводину, а Тешендић у 45+1 за Младост.

ВОЈВОДИНА: Бошњак 6, Ср. Гашић 6, Дробац 6,5, Радојковић 6 (од 40. Стефанов 6), Нонин 6, Вучковић 6, Киш 6,5 (од 46 Си. Гашић 6) Калуђеровић 6 (од 46. Јовић 7), Икрашев 6,5, Пеленгић 7 (од 75. Илић -), Милановић 8.

МЛАДОСТ (БП): Кнежевић 7, Лаћарак 6, Шпрох 6 (од 45 Обрадовић 6), Балиновић 6, Бохуш 6,5, Секулић 6 (од 45. Добранић 6), Бајић 6 (од 46. Чеман 6), Китић 6 (од 46. Ристић 6), Пантелић 6, Тешендић 6,5, Радосавкић 6.

У изузетно фер утакмици без картона, Градиштанци су савладали Петровчане. Оба гола за Војводину постигао је млади Лука Милановић. Први у 44. минуту, пошто је претрчао одбрану гостију и обишао истрчалог голмана, те се ушетао с лоптом у гол. Други гол је плод сарадње са Јовићем, који га је у 54. минуту несебично упослио и егзекуција је била неизбежна. Могао је исти играч и до хет-трика у 59. минуте, али је голман Кнежевић истрчао и падом у ноге сачувао мрежу. Када смо код голова, како су Градиштанци лако дошли до вођства, тако су га изгубили у надокнади полувремена, када је Тешендић искористио грешку домаће одбране и на одмор се отишло резултатом 1:1.

У наставку су Градиштанци постигли већ поменути гол, али су пропустли прилику да напуне мрежу гостију. Само је Немања Јовић у три наврата, 74, 80. и 86. минуту, могао да се упише у листу стрелаца, али је голман Кнежевић излазио као победник. И у првом полувремену се Кнежевић истакао одбраном, после ударца главом Икрашева, па је највећи кривац што Градиштанци нису славили убедљивијим резултатом.

В. Јанков

Пролетер - Тиса 1:3 (0:1)

РАВНО СЕЛО: Игралиште крај Јегричке, гледалаца око 150, Судија: Вукановић. Стрелци: Цицмил 77. (Пролетер), Славуљица 43.Моровић 62. Боршош 81. (Тиса) Жути картони: Зорић (Пролетер), Месарош (Тиса).

ПРОЛЕТЕР: Јоргић, В. Цицмил, Кецман, Панић, Зорић (Загорчић), У. Цицмил, Грујић, Андесилић, Тројановић (Величковић), Којичић (Васиљевић), Новићевић.

ТИСА: Слијепчевић, Фаркаш, Радојчић, Славуљица, Провчи (Пацека), Вујовић (Томишић), Маровић (Костић), Месарош, Бошњак, Новаковић (Боршош). Самац (Свитић).

Чврста, динамична игра у којој су гости током целе утакмице имали иницијативу. Нарочито су добро играли на средини терена стварајући велики број шанси од којих су лепо израђеним акцијама три пута затресли мрежу Јоргића. Пролетер је пружио снажан отпор, имали су и неколико идеалних прилика од којих су реализовали само једну. Пред крај утакмице Равноселци су имали пенал, Грујић је пласирао лопту која је завршила тик изнад пречке.

Л. Киш

Дерби стапарским хајдуцима Хајдук - Хајдук 1912 1:0 (1:0) СТАПАР: Стадион Хајдука на Вашаришту, гледалаца 250, судија: Шипош (Србобран). Стрелац: Никола Ковачев у 2. минуту. Жути картони: Рашковић, Ђурђев, Жежељ (Хајдук Стапар) Д.Радовић, Ђурковић, Богићевић,Божовић, Станковић(Хајдук 1912 Кула). ХАЈДУК: Матић, Рашковић, Крунц, Ђустебек( Лисица),Симин (Жежељ - Куцурски) Н.Ковачев, Ђурђев, Мазињанин, Коњовић(Рајц), Пурић, Бајчев. ХАЈДУК 1912 (К): Дринчић, Д.Радовић(Влаисављевић), Ђурковић, Богићевић, Јелић, Пронек, Ћук(Макаји), Ђоковић (М.Радовић), Станковић (Вyјачић), Ђокић (Марковић), Балабановић. Комшијски дерби имењака ВФЛ Север припао је Стапарцима који су до нових бодова стигли већ на самом почетку утакмице. У другом минуту меча сналажљиви Никола Ковачев, један од двојице близанаца у домаћој екипи, искористио је акцију свог тима и затресао мрежу Миљана Дринчића. Испоставило се да је то био једини погодак на утакмици. До краја сусрета се водила беспоштедна борба на терену уз чак осам јавних опомена од стране главног арбитра Атиле Шипоша из Србобрана. Оно што радује јесте да и Стапарци и Куљани имају квалитетније тимове у односу на протеклу сезону, па се од оба тима очекују боље партије на Војвођанском северу. С. Јовин

Резултати: Будућност (Г) – Раднички 1918 (Р) 0:0, Војводина – Младост (БП) 2:1, Бајша – Сутјеска 4:0, Раднички 1905 (Б) – Обилић 3:1, Будућност (М) – ОФК Младост АПА 4:0. Пролетер – Тиса 1:3, Хајдук (С) – Хајдук 1912 (К) 1:0, Бечеј 1918 – Искра 2:1.