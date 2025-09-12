ЗВЕЗДА ПРОДАЈЕ ГЛАВНОГ „ШПИЦА“ Оде Ендиаје, турски клуб велике паре даје
Нови велики трансфер на Маракани! Како Телеграф незванично сазнаје, Црвена звезда је продала Шерифа Ендиајеа у турски Самсун, који је платио обештећење од пет милиона евра.
Шериф Ендиаје ће потписати уговор на четири године са Турцима, према којем ће такође зарадити озбиљан новац, тако да је ово посао на обострано задовољство свих страна.
Звезда је схватила да мора да растерети ростер и "гужву" на позицији шпица услед неиграња Лиге шампиона, али и чињенице да има неколико изузетно квалитетних нападача, међу којима се посебно истиче Марко Арнаутовић, који је највеће појачање у модерној историји клуба.
Ту је такође и Бруно Дуарте, који је у одличној форми од старта сезоне и од којег се очекује да са Марком Арнаутовићем чини окосницу Звездиног напада.
Такође, ту су и Александар Катаи, који у последње време више и игра на позицији другог шица, као и млади 16-годишњи Алекса Дамјановић, од којег на Маракани имају велика очекивања.