Усред сезоне! ЕВРОЛИГА ПРОМЕНИЛА ПРАВИЛА О НАГРАДАМА: Већа пажња на лигашки део такмичења

Нови систем ставља већи фокус на лигашки део такмичења, а увођењем нових награда за плеј-ин и плеј-оф фазу, Евролига жели да додатно награди изузетне перформансе у кључним моментима сезоне.

Награде ће се додељивати одмах по завршетку лигашког дела, укључујући трофеје за најбољег дефанзивца, најбољег стрелца и тренера године, док ће МВП награде за плеј-ин и плеј-оф бирати сама Евролига.

