ГРЦИ ПРЕКИНУЛИ ПОСТ ДУГ 16 ГОДИНА: Освојили бронзу на Евробаскету, Финска празних руку
14.09.2025. 18:21 18:24
Коментари (0)
Кошаркаши Грчке освојили су бронзану медаљу на Европском првенству, пошто су у мечу за треће место у Риги савладали Финску резултатом 92:89
Грци су освојили шесту медаљу на шампионатима Европе, трећу бронзану, а прву после 16 година.
У невероватној завршници Финци су имали прилику за изједначење, али је Елиас Валтонен погодио само два од три слободна бацања.
Јанис Адетокумбо био је најефикаснији са 30 поена, док је Тајлер Дорси убацио 20.
Код Финске Лаури Марканен био је најбољи са 19 поена, а Валтонен је имао 18.
У финалу од 20 сати за титулу првака Европе бориће се Турска и Немачка.