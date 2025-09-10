overcast clouds
ГУДУРИЋ СЕ СА ЕВРОБАСКЕТА ВРАТИО ПОВРЕЂЕН: Месина открио детаље, Олимпија на опрезу

10.09.2025. 18:29 18:32
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИБА

Тренер миланске Олимпије Еторе Месина рекао је да српски кошаркаш Марко Гудурић има упалу тетива и да ће у клубу морати да буду опрезни са њим.

– Гудурић је после Европског првенства дошао у клуб са прилично тешком упалом тетива. Мораћемо да сачекамо и видимо, али морамо да будемо опрезни – рекао је Месина на конференцији за медије.

Месина није саопштио да ли ће Гудурић морати на дужу паузу. Олимпија сезону у Евролиги почиње гостовањем Црвеној звезди 30. септембра.

Гудурић (30) је на крају претходне сезоне после освајања Евролиге напустио Фенербахче после пет година и потписао трогодишњи уговор са Олимпијом. 

 

Спорт Кошарка
