ГУДУРИЋ СЕ СА ЕВРОБАСКЕТА ВРАТИО ПОВРЕЂЕН: Месина открио детаље, Олимпија на опрезу
10.09.2025. 18:29 18:32
Тренер миланске Олимпије Еторе Месина рекао је да српски кошаркаш Марко Гудурић има упалу тетива и да ће у клубу морати да буду опрезни са њим.
– Гудурић је после Европског првенства дошао у клуб са прилично тешком упалом тетива. Мораћемо да сачекамо и видимо, али морамо да будемо опрезни – рекао је Месина на конференцији за медије.
Месина није саопштио да ли ће Гудурић морати на дужу паузу. Олимпија сезону у Евролиги почиње гостовањем Црвеној звезди 30. септембра.
Гудурић (30) је на крају претходне сезоне после освајања Евролиге напустио Фенербахче после пет година и потписао трогодишњи уговор са Олимпијом.