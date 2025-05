ЈОКИЋ У МЕЧУ ОДЛУКЕ: Вечерас мајсторица Денвера и Оклахоме, одлука о Гордону уочи дуела

Резултат у серији је 3:3, а према последњим информацијама, ипак, постоји шанса да за Денвер заигра повређени Арон Гордон.

– Има шансе, ако буде могао играће, одлуку ћемо донети уочи саме утакмице – изјавио је тренер Денвера Дејвид Аделман.

24 hours out from GAME 7! 🍿



Jokić and the Nuggets.

Shai and the Thunder.



With a trip to the Western Conference Finals on the line, don’t miss DEN/OKC Game 7 SUNDAY at 3:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/tCAqIEudbh

