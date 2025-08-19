ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР „ПЧЕЛИЦЕ” ИМА НАЈПАМЕТНИЈЕ ИДЕЈЕ ЗА МАЛИШАНЕ Природа је велика учионица на отвореном
Боравак деце у природи увек је најпаметнија идеја, зато се Едукативни центар „Пчелице” фокусирао на то да кроз свој рад малишане измешта из уобичајеног окружења у ком је телефон обавезно помагало.
У оквиру 15. Новосадског дечјег лета, које организује Дечји културни центар Нови Сад, „Пчелице” од данас до петка реализоваће четири радионице (данас и сутра од 17 до 19 часова, а у четвртак и петак од 8.30 до 10.30) у Ковиљско-петроварадинском риту. Сусрети са учесницима су на Дунаву у Сремским Карловцима.
– Све је почело 2022. године, када сам са псом шетала по Ковиљско-петроварадинском риту и схватила колико је тај терен недовољно познат, да нема деце, те да би било дивно довести их баш ту у природу – присећа се оснивач „Пчелица” Бранкица Ћургуз Цицвара, васпитач по струци, којој су управо деца инспирација.
Премда је све почело с клинцима из комшилука, идеја је полако расла и развила се до те мере да су „Пчелице” поприлично вредне, па организују активности и мимо сарадње са ДКЦНС-ом.
Циљ је да полазници осете природу свим својим чулима, тако да на почетку добијају писмо од Виле Ковиљке, у ком им она објашњава да је јако тужна јер људи загађују природу, а њој је потребна помоћ да је спасе (Бранкица Ћургуз Цицвара)
– Током Новосадског дечјег лета држимо по пет радионица у време распуста и оне су истраживачког типа. Циљ је да полазници осете природу свим својим чулима, тако да на почетку добијају писмо од Виле Ковиљке, у ком им она објашњава да је јако тужна јер људи загађују природу, а њој је потребна помоћ да је спасе. Она им потом даје задатке кроз које малишани треба да упознају становнике рита, како би их боље сачували – наводи наша саговорница.
Тражећи фотографије са рецимо птицама, деца уче о њима, а последњих сат времена резервисани су за традиционалне игре, како би се и културна баштина нашег народа сачувала.
– Деца су одушевљена радионицама и желе да сазнају много тога. Природа је једна велика учионица на отвореном, у којој је све занимљиво – наглашава Ћургуз Цицвара. – Најважније је да апелујемо на родитеље, да их мотивишемо да са својом децом проводе квалитетно време, јер ми имамо активности и за целу породицу, као што су дружења на Стражилову и на Везирцу. Такође, кад је реч о посети Ковиљско-петроварадинском риту, увек уз доплату постоји могућност и да се провозају катамараном, што реализујемо у сарадњи са Покретом горана Војводине.