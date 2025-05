ДЕНВЕР ПОБЕДИО ОКЛАХОМУ И ИЗБОРИО СЕДМИ МЕЧ уз дабл дабл учинак Јокића

Друга серија у сезони у којој Денвер игра максималних седам мечева, јер су исто урадили и против Лос Анђелес Клиперса у првој рунди, с тим што је тада седми меч игран у Бол Арени. Управо је поменута Бол Арена била кобна по Тандере у шестој утакмици јер је у "пакленој" атмосфери, где се орило током свих 48 минута екипа Нагетса успела да дође до велике победе. Најважнија победа у сезони, избегнута је елиминација и заказана "мајсторица" – недеља од 21.30 часова.



Атмосфера у Денверу је "прогутала" Оклахому и носила Нагетсе до победе, па пошто нису желели да испадну победили су Оклахому и изборили мајсторицу. Ово ће бити први пут да Денвер Нагетси у ери Николе Јокића играју седми меч на гостовању. Горак укус ове победе оставила је повреда крилног центра Нагетса, Ерона Гордона, док Џамал Мареј умало није ни наступио.

Репрезентативац Србије Никола Јокић поново је био један од најбољих играча Нагетса на терену уз дабл-дабл учинак са постигнутих 29 поена, 14 скокова и осам асистенција, уз још две украдене лопте и блокаду.

Џамал Мареј је постигао 25 поена, осам скокова и седам асистенција, а Крис Браун је меч завршио са 21 поеном и 10 скокова. У тиму Оклахоме Шеј Гилџс-Александер постигао је 32 поена уз шест асистенција и три скока, а Чет Холмгрен је постигао 19 поена уз 11 скокова.

Седма одлучујућа утакмица два тима је на програму је у недељу од 21:30 на терену Оклахома Сити Тандера.

Кошаркаши Минесоте раније су се пласирали у финале Западне конференције НБА лиге, пошто су на свом терену победили Голден Стејт резултатом 121:110 у петој утакмици полуфинала плеј-офа.

Иначе, Никола Јокић тренутно предводник НБА лиге у свим статистичким категоријама. Након шесте утакмице је престигао Џејлена Брансона (Њујорк Никс) и има 347 поена, док Брансон има 323 и утакмицу мање. Јокић има 155 скокова и убедљиво је први, а други је Брансонов саиграч Карл Ентони Таунс са 124 скока, а има и 97 асистенција по чему је први и иза њега је Тајрис Халибуртон из Индијане са 93 асистенције, али је он другу рунду завршио. Никола има 26 украдених лопти, па је такође први у НБА плеј-офу, као и по броју кошева из игре – 117, кошевима шутем за два – 92, али и шутнутим лоптама за два – 179. Српски центар има и највише изгубљених лопти, чак 49, а други је Џамал Мареј са 37 и трећи недавно елиминисани Дрејмонд Грин са 36.

Nikola Jokic vs OKC:



29 PTS

14 REB

8 AST

2 STL

9-14 FG



Leading the playoffs in PTS, REB, AST and STL. pic.twitter.com/dsWe2bOAN3

— StatMuse (@statmuse) May 16, 2025