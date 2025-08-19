БЛОКИРАНА ЗГРАДА СУДА У НОВОМ САДУ, ИНТЕРВЕНИСАЛА ПОЛИЦИЈА Део запослених ушао у објекат на други улаз
Група окупљених на позив студената у блокади и тзв. зборова блокирала је јутрос у 6.30 зграду суда у Новом Саду не дозвољавајући запосленима да уђу, али је полиција на један од улаза увела део запослених након што је потиснула окупљене.
Запослени стоје недалеко од зграде суда, а неколико њих је покушало да уђе у зграду на главни улаз, али им учесници блокаде то нису дозвоилили.
Учесници блокаде су на свим улазима у суд, а припадници полиције са опремом за разбијање демонстрација распоређени су на два улаза.
Студенти у блокади су као разлог за блокаду суда навели, како тврде, неоснована хапшења учесника протеста одржаних претходних вечери, а траже ослобађање свих који су притворени, укључујући и оптужене за напад службено лице и за покушај тешког убиства.
Они праве буку пиштаљкама, вувузелама и бубњевима.
Међу учесницима блокаде су и опозициони политичари Мариника Тепић, Миша Бачулов, Миран Погачар и Радивоје Јововић.
На снимку који је објављен на Инстаграму Покрета слободних грађана (ПСГ) Нови Сад види се како је Јововић, који је покрајински посланик те странке, спречио једног од тужилаца да уђе у суд.
Судија за претходни поступак Вишег суда у Новом Саду је, након саслушања шесторице осумњичених због кривичног дела тешко убиство у покушају у саизвршилаштву, донела решење којим је за петорици њих одређен притвор до 30 дана, док је за једног осумњиченог одређен кућни притвор.
Они су осумњичени да су у среду током протеста у Новом Саду физички напали службена лица.