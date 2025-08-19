КАД ЈЕ ЛИТВАНИЈА ПРЕБРОЂЕНА БИЛО ЈЕ ЛАКШЕ! Мијовић: Играчи су желели медаљу више од свих других селекција
БЕОГРАД: Селектор кадетске кошаркашке репрезентације Србије Стеван Мијовић изјавио је данас да су играчи показали карактер на Европском првенству и истакао да су сви у националном тиму желели медаљу више од свих других селекција.
Кадети Србије су пре три дана освојили златну медаљу на Европском првенству (У16) у Тбилисију, пошто су у финалу победили Литванију резултатом 99:86.
Србија је претходно у четвртфиналу била боља од Турске (94:73), док је у полуфиналу надиграла Словенију (90:58).
"Турска је озбиљан тим. Ми смо против Турске, по мом мишљењу, одиграли најбољу утакмицу на ЕП. Контролисали смо игру од почетка меча, а друго полувреме смо одиграли без грешке. Можда делује да смо лако победили Словенију у полуфиналу, али на ЕП немаш право на грешку, пошто се ради о једном мечу, који може да промени ток првенства. Били смо фокусирани 300 одсто и успели смо у томе", рекао је Мијовић за Танјуг.
Он је подсетио да је Србија на ЕYОФ-у два пута изгубила од Литваније.
"Негде сам осећао сигурност да ми не можемо да изгубимо три пута од њих. Прво полувреме смо губили, али стварно смо мирно сви одреаговали у свлачионици. Рекли смо да наставимо да играмо, да исконтролишемо неке ствари. Пре свега дефанзивно, напад ће доћи, тако се и десило. И на крају смо опет славили са 13 поена", рекао је селектор Србије.
Мијовић је похвалио однос играча према дресу са државним грбом.
"Њихово понашање и на терену и ван њега одликовало је озбиљношћу, фокусираношћу и максималним професионализмом. Ми смо се по том питању одвајали од других репрезентација. Видело се да највише желимо то злато од свих осталих. Нигде нисмо одступали. Трудио сам се од почетка припрема, као и мој стручни штаб. Усадили смо то да не постоји лепша ствар него да играш за своју земљу и да на крају првенства са медаљом око врата певаш химну. Они су ме усрећили и на крају смо освојили златну медаљу", истакао је Мијовић.
Селектор Србије је рекао да ова генерација кадета има победнички менталитет.
"Похвалио бих ову генерацију која се издваја од других генерација са којима сам радио. Поред талента, имају невероватан победнички менталитет и ту неку карактерну црту која их издваја од других. Ниједну утакмицу, коју смо губили нису одустајали. Увек смо се враћали, мислим да је то најважнија ствар. Све можеш да тренираш, све можеш да мењаш, али карактер је јако тешко. А они су показали да имају карактер", нагласио је Мијовић.
Кошаркаш Србије Вук Степановић подсетио је да је његов тим у групној фази поражен од селекције Шпаније (95:97).
"Пораз од Шпаније је био хладан туш, али смо видели да можемо да играмо са свима. Били смо самоуверени и знали смо да можемо да дођемо до врха. Оставили смо све од себе на терену и успели смо да се крунишемо. Познајемо се сви већ дуже време. Мислим да је то све утицало на неку хемију која нам је касније помогла да узмемо златну медаљу за Србију", истакао је Степановић.