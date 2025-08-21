КОШАРКА СЕ ИГРА У ОВОМ ТЕРМИНУ НА ОИ 2028: Почиње пре свечаног отварања у Лос Анђелесу
Кошаркашки турнир на Олимпијским играма 2028. године у Лос Анђелесу почеће два дана пре церемоније свечаног отварања Игара, саопштено је из Међународне кошаркашке федерације (ФИБА).
У саопштењу се наводи да ће први меч на кошаркашком турниру на ОИ у Лос Анђелесу бити одигран 12. јула, док је свечано отварање заказано за два дана касније.
– Ово прилагођавање омогућиће да се четвртфинални мечеви на ОИ одиграју у два дана. Такође, биће обезбеђено да ниједан меч неће почети пре 12 часова по локалном времену. На тај начин биће побољшани услови за играче, екипе, навијаче и емитере – наводи се у саопштењу ФИБА, пренео је АП.
Утакмице за бронзану медаљу у конкуренцији кошаркаша и кошаркашица биће одигране 28. и 29. јула, а мечеви за злато 29. и 30. јула.
Амерички медији подсећају да ће такмичења у појединим спортовима на ОИ у Лос Анђелесу, као што су хокеј на трави, ватерполо, рукомет, крикет и фудбал, почети пре церемоније свечаног отварања Игара.
ОИ у Лос Анђелесу ће бити одржане од 14. до 30. јула 2028.