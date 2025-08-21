overcast clouds
32°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОШАРКА СЕ ИГРА У ОВОМ ТЕРМИНУ НА ОИ 2028: Почиње пре свечаног отварања у Лос Анђелесу

21.08.2025. 12:30 12:32
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашки турнир на Олимпијским играма 2028. године у Лос Анђелесу почеће два дана пре церемоније свечаног отварања Игара, саопштено је из Међународне кошаркашке федерације (ФИБА).

У саопштењу се наводи да ће први меч на кошаркашком турниру на ОИ у Лос Анђелесу бити одигран 12. јула, док је свечано отварање заказано за два дана касније.

– Ово прилагођавање омогућиће да се четвртфинални мечеви на ОИ одиграју у два дана. Такође, биће обезбеђено да ниједан меч неће почети пре 12 часова по локалном времену. На тај начин биће побољшани услови за играче, екипе, навијаче и емитере – наводи се у саопштењу ФИБА, пренео је АП.

Утакмице за бронзану медаљу у конкуренцији кошаркаша и кошаркашица биће одигране 28. и 29. јула, а мечеви за злато 29. и 30. јула.

Амерички медији подсећају да ће такмичења у појединим спортовима на ОИ у Лос Анђелесу, као што су хокеј на трави, ватерполо, рукомет, крикет и фудбал, почети пре церемоније свечаног отварања Игара. 

ОИ у Лос Анђелесу ће бити одржане од 14. до 30. јула 2028.

ОИ 2028 кошарка олимпијске игре
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РЕВОЛУЦИЈА У ПЛИВАЧКОМ СПОРТУ:  Велика промена на ОИ у Лос Анђелесу!

РЕВОЛУЦИЈА У ПЛИВАЧКОМ СПОРТУ:  Велика промена на ОИ у Лос Анђелесу!

12.04.2025. 12:03 12:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОТВРЂЕНЕ КВОТЕ ЗА ОИ У ЛОС АНЂЕЛЕСУ 2028: Укупно 16 дисциплина у кајаку и кануу, остварена родна равноправност
спорт

ПОТВРЂЕНЕ КВОТЕ ЗА ОИ У ЛОС АНЂЕЛЕСУ 2028: Укупно 16 дисциплина у кајаку и кануу, остварена родна равноправност

10.04.2025. 18:01 18:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај