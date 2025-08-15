КОШАРКАШИ СПАРТАКА ДОБИЛИ ПОЈАЧАЊЕ Хенлан у Суботици
Кошаркашки клуб Спартак спремио је значајно појачање за наредну сезону, пошто је озваничен искусни канадски бек Оливије Хенлан.
Ова вест сигурно неће обрадовати навијаче италијанског Варезеа, који су се надали повратку бившег играча у црвено-бели дрес. Хенлан је, у сезони 2023/24, носио дрес Варезеа, након чега је кратко наступао за московски ЦСКА, док је прошлу сезону провео у редовима турског Турк Телекома.
Хенлан је бек који подједнако квалитетно покрива позиције "један" и "два", а иза себе има богату међународну каријеру. На НБА драфту 2015. године изабран је као 42. пик, али се, уместо НБА лиге, одлучио за европски пут и потписао за литвански Жалгирис. Током каријере наступао је још и за Ле Ман, Остин, Бон, Ираклис, Арис, Валенсију, као и турски Газијантеп. Био је и члан канадске репрезентације у квалификацијама за Светско првенство.
Спартак очигледно има високе амбиције пред нову сезону, а долазак оваквог појачања био би јасан сигнал да клуб жели да игра значајнију улогу у домаћем првенству. Суботичане су до сада појачали Урош Бањац, Игор Дробњак, Никола Ребић, Кеондре Кенеди, Шевон Томпсон и Борис Бодрожић. Уговоре су продужили Лука Церовина, Стефан Момиров и Данило Николић, док су клуб напустили Немања Гордић, Милош Милисављевић, Расир Болт, Душан Милетић...
Спартак ће у наредној сезони играти и на европском фронту, с обзиром на то да га очекује такмичење у ФИБА Лиги шампиона, где се налази у изузетно изазовној групи са Гран Канаријом, Ле Маном и Бенфиком.
В. М. П.