"НАМЕТНУЛИ СУ, АЛИ НЕ БЕЖИМО ОД ТОГА": Алекса опрезан пред Евробаскет: Треба ићи корак по корак
Репрезентација Србије припрема се за Европско првенство у Риги, пред "орловима" је важан задатак - очекивања достижу врхунац.
Свесни су и изабраници Светислава Пешића да су апсолутни фаворити у овом такмичењу, али у националном тиму Србије и даље постоји доза предострожности. Плејмејкер репрезентације Алекса Аврамовић
Већ је познато да Аврамовић игра на врхунском нивоу у дресу репрезентације, а харизматични Чачанин је пред Европско првенство истакао:
"Највеће достигнуће у каријери је играти за репрезентацију и највећи понос је представљање земље", рекао је за ФИБА. Ипак, Србији неће бити лако, а нарочито због улоге фаворита која им је додељена: "То је нешто што су нам други наметнули. Ако желимо да правимо велике резултате, морамо да се носимо са свим тим стварима. Не бежимо од тога", био је јасан Аврамовић.
Многи национални тимови су ослабљени, Грчка игра без великог броја важних играча, а уз то још није сигурно да ли ће се тиму прикључити најбољи играч те земље Јанис Адетокунбо. Чешка ће морати да се бори без Јана Веселог, док је тим Француске без најјаче центарске линије. Кључ добре игре орлова могао би да буде и у томе да је моменат у којем се налазе одговарајући - после низа убедљивих победа на припремним утакмицама.
"Мислим да имамо добар моменат, у налету смо и можемо да размишљамо о томе да се 'ложимо', да кажем жаргонски, али треба ићи корак по корак".
Шта је Аврамовић рекао о Јокићу?
Неизбежно питање било је и оно о Николи Јокићу, бивши играч Партизана једноставно је описао шта центар Денвера доноси "орловима".
"Размишља невероватно брзо и тако доноси одлуке, поједностави игру, у томе је најбољи свих времена", испричао је Аврамовић.
Србија игра у групи А на предстојећем Европском првенству, њени ривали биће домаћин Летонија, Турска, Чешка, Естонија и Португалије. "Допада ми се то што смо у једној од најјачих група, у раној фази ћемо се сусрести са кандидатима за медаљу као што су Летонија и Турска. Знамо да нам неће бити лако да будемо први у групи, али то нам је циљ, то нам је изазов".
Аврамовић је истакао тимове који су претенденти на медаљу у Риги. Наравно, домаћин Летонија је међу кандидатима, а ту су је и светски шампион. "Немачка, Летонија и Грчка", кратко је истакао Аврамовић.
