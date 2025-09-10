light rain
НИ ЏИКИЋ НИЈЕ МОГАО ПРОТИВ ФИНСКЕ: Максимум Грузије је четвртфинале Евробаскета, Скандинавци за историју

10.09.2025. 18:03
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Финске пласирали су се у полуфинале Европског првенства.

Изабраници Ласе Туовија су у четвртфиналу убедљиво савладали репрезентацију Грузије (93:79). 

Финци су тако остварили најбољи резултат на Европским првенствима, а у борби за финале ће играти против бољег из дуела Словеније и Немачке.

У екипи Финске, која је елиминисала Србију у осмини финала, најефикаснији је био Микаел Јантунен са 19 поена, Лаури Марканен је уписао 17 поена, док је Едон Мађуни уписао 15 поена. Сасу Салин је одиграо сјајну утакмицу са 14 поена уз четири погођене тројке. 

Код Грузије, коју предводи српски стручњак Александар Џикић, Сандро Мамукелашвили је уписао 22 поена, Дуда Санадзе је забележио 19 поена, док је Шенгелија имао један поен мање. Гога Битадзе је за 23 минута дошао до 14 поена. 

Евробаскет
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
