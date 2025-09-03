moderate rain
Navigacija
НОВА ПОВРЕДА НА ЕВРОБАСКЕТУ: Нијанг напустио терен због проблема са зглобом

03.09.2025. 14:03
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
nijang1
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Италије уписали су важну победу у четвртом колу Евробаскета, савладавши Шпанију резултатом 67:63 у Лимасолу.

Овај тријумф обезбедио је "азурима" пласман у наредну фазу такмичења, уз могућност да групу заврше и на првом месту.

Међутим, дуел је обележила нова повреда, јер Салију Нијанг морао је да напусти терен због проблема са зглобом, иако је до тог тренутка већ уписао дабл-дабл учинак – 10 поена и 10 скокова.

Ово је још једна повреда у низу на ЕП, пошто су раније отпали Богдан Богдановић, Рокас Јокубаитис, Јоханес Фојгтман и Андрејс Гражулис, па је вест о Нијангу додатно забринула јавност.

Према незваничним информацијама, прегледи су прошли добро и нема већих компликација, али се још чека званично саопштење лекарског тима. 

Нијанг готово сигурно неће играти против Кипра, док је његов наступ у нокаут под знаком питања.

Спорт Кошарка
31.08.2025. 09:58
