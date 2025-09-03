НОВА ПОВРЕДА НА ЕВРОБАСКЕТУ: Нијанг напустио терен због проблема са зглобом
Кошаркаши Италије уписали су важну победу у четвртом колу Евробаскета, савладавши Шпанију резултатом 67:63 у Лимасолу.
Овај тријумф обезбедио је "азурима" пласман у наредну фазу такмичења, уз могућност да групу заврше и на првом месту.
Међутим, дуел је обележила нова повреда, јер Салију Нијанг морао је да напусти терен због проблема са зглобом, иако је до тог тренутка већ уписао дабл-дабл учинак – 10 поена и 10 скокова.
Ово је још једна повреда у низу на ЕП, пошто су раније отпали Богдан Богдановић, Рокас Јокубаитис, Јоханес Фојгтман и Андрејс Гражулис, па је вест о Нијангу додатно забринула јавност.
Према незваничним информацијама, прегледи су прошли добро и нема већих компликација, али се још чека званично саопштење лекарског тима.
Нијанг готово сигурно неће играти против Кипра, док је његов наступ у нокаут под знаком питања.