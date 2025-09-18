ПОРАЗ ПА ДОМИНАЦИЈА „ОРЛОВА“: Половичан учинак младих баскеташа на СП
Мушка репрезентација Србије У23 у баскету 3x3 забележила је победу и пораз током свог првог дана такмичења на Светском првенству у Кини.
Наши баскеташи прво су после продужетка изгубили од Чешке 16:18, да би у другом мечу убедљиво савладали Француску 21:9.
Дуел са Чесима био је узбудљив од самог старта, и прилично уједначен. Повели су Чеси 5:2, наши момци брзо окренули на 6:5, а резултатска клацкалица наставила се до самог краја. Имали смо на мање од минут до краја 16:14, али је Ружичка два пута заредом погодио за изједначење, а онда је исти играч убацио двојку у додатном времену и донео победу Чешкој – 18:16. У нашој екипи, Вукићевић је постигао 10 поена, Ђорђевић 3, Ковачевић 2 и Цвркота 1 поен.
Србија је потпуно доминирала у другој утакмици на Светском првенству и то против Француске. Од првог минута било је јасно да наш тим жели победу, па смо контролисали ситуацију на терену и резултат током целог баскета, за убедљиву победу – 21:9. У овом баскету, Вукићевић је постигао 8 поена, Ђорђевић и Ковачевић по 5 и Цвркота 3 поена.
После дана паузе, Србија следећа два меча у групи игра у суботу, 20. септембра од 5.15 ујутру против Египта и од 9.50 против Новог Зеланда.
Србија је у Б групи са репрезентацијама Француске, Новог Зеланда, Чешке и Египта. У А групи су Немачка, Литванија, Пољска, Хрватска и Иран, у Ц групи Монголија, Италија, Алжир, Аргентина и Венецуела, а у Д групи Кина, Летонија, САД, Катар и Фиџи.
Пласман у четвртфинале обезбедиће две првопласиране екипе из сваке од четири групе, а укрштају се групе А и Ц, односно Б и Д.
Елиминациони мечеви и борбе за медаље заказане су за недељу 21. септембар.