ПОЗНАЈУ СЕ ОД ДЕТИЊСТВА А ПОТОМ СУ УПЛОВИЛИ У ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТ: Прелепа Словенка је велика љубав Луке Дончића
Живе складно и у великој љубави и миру...
Лука Дончић, један од најбољих младих кошаркаша данашњице, већ годинама је у стабилној вези са Анамаријом Голтес, женом коју познаје још из детињства.
Њих двоје су се упознали када су имали 12 година на летовању у Хрватској, а пријатељство које је тада почело касније је прерасло у љубав.
Њихова веза је постала озбиљна 2016. године, а Анамарија је од тада била уз Луку у свим важним тренуцима његове каријере. Иако је првобитно била посвећена плесу, касније се окренула моделингу и инфлуенсерском послу, делећи савете о здравом животу, исхрани и тренинзима.
Пар се верио у јулу 2023. године на језеру Блед, а већ у децембру исте године добили су ћерку Габријелу. Заједно живе у Даласу са три пса и често са пратиоцима деле породичне тренутке.
Анамарија, рођена у Љубљани 1998. године, студирала је економију, али је убрзо упловила у свет моде и преселила се у САД.
Данас гради успешну каријеру као модел и предузетница, док Луки пружа љубав и стабилност.
Њихова прича, која траје од детињства, данас је пример снажне и складне везе, а многима су инспирација да је могуће ускладити професионални успех и породичну срећу.
Najzena.alo.rs