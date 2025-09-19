ПРОМЕНА НА КЛУПИ КОШАРКАША ХАЈДУКА ИЗ КУЛЕ: Микић нови харамбаша
Кошаркашки клуб „Хајдук“, који се надмеће у Првој регионалној лиги Србије група север интензивно се припрема за наредну сезону.
А пред сезону много промена у клубу како у играчком тако и у стручном кадру. Наиме, МилорадаСелимовића, који је претходне сезоне био тренер кулских кошаркаша заменио је Младен Микић, доктор кошарке, професор на новосадском Факултету спорта и физичког васпитања. Логичним се намеће питање шта човека из Новог Сада мотивише да дође у Кулу?
- Мене у Кулу доводи добро друштво!Дуго година се знам са њима који раде у Кули и након низа година када ја нисам радио као тренер вратила ми се мало и жеља да радим и отприлике смо се нашли са тим неким мојим могућностима, односно колико ја стварно могу да се вратим у тренерски позив, с обзиром на обавезе на Факултету. Други разлог је жеља исказана од стране Управе клуба да се пружи шанса неким млађим играчима да ове године играју у Кули. Тако да сплет је неких разноразних, што би се рекло животних околности које су се поклопиле и ево ме у Кули – каже Микић.
Шта је нови кулски „харамбаша“ затекао?
- Затекао сам два велика јаза: имамо три старија играча, а након тога иде један расцеп у годинама који није попуњен неким играчима из Куле и неки проблем што рецимо немамо већи број јуниора или кадета. Или, можда мој утисак вара, с обзиром да у Новом Саду има јако пуно деце, све школе кошарке имају пуно деце и онда ја негде очекујем и у тим категоријама већи број млађих играча. Оно што је мене фасцинирало, а овде сам већ месец дана, јесу радне навике. Интересантно је да ова група момака са којима радим има велику жељу да ради. Не знам да ли је то због тога што сам ја ту или зато што они воле кошарку, али заиста не могу да се пожалим на њихову жељу да раде. Колико ми морамо да радимо да дођемо до одређеног нивоа, колико свако од њих још може да напредује, а и ми као екипа је друга прича. Оно што је мени први утисак је да заиста имају жељу да раде – подвлачи Микић.
Може ли се од овога што је затекао у Кули остварити циљ који је договорен са Управом клуба?
- Пред почетак лиге требало би да је тако. Пробали смо да се договоримо нешто што је реално, што би могли да урадимо ове године како такмичарски тако и онај други циљ који би требало да има сваки клуб, а то је да сваке године или бар сваке друге године покуша да неко ново лице стави у сениоре. Ми немамо могућност да доводимо странце као АБА лига, то не бих пуно ни волео већ увек неко ново младо лице које би моло да попуни да донесе жељу, нешто ново у кошарку, е тога има – каже Микић.
Након свега реченог шта симпатизери Хајдука могу очекивати од екипе под диригентском палицом тренера Микића?
- Ако сам добро схватио председника клуба у односу на претходну годину шест играча је напустило Хајдук. То су углавном били играчи који су имали доста минута у својим ногама. Требаће нам мало времена да ову групу младих играча приведемо до тога да можемо да играмо оно што тражимо. Што се тиче филозофије како воле да кажу: играћемо нешто ново – јаку одбрану са пуно контранапада, а то сви и хоће да играју. Покушаћемо да играмо агресивно. Млади смо, имамо три искусна играча Тешовића, Шкрбића и Рнића а остало је група младих играча. Покушаћемо да будемо што агресивнији, да кроз то пробамо да надокнадимо недостатак искуства – јасан је нови тренер кошаркаша Хајдука из Куле доктор кошарке Младен Микић.
Ђ. Бојанић