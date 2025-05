(ВИДЕО) Рекордна ноћ Николе Јокића и победа Денвера уз звук сирене НАГЕТСИ ПОВЕЛИ ПРОТИВ ОКЛАХОМЕ У НБА

Нису блистали ни једни, ни други на самом старту. Док се код домаћих видело да су испали из ритма после нешто дужег одмора, гости су деловали уморно. То није спречило Шеја Гилџес-Александера са једне и Џамала Мареја са друге стране да буду веома ефикасни и управо су њих двојица носила игру својих тимова. Никола Јокић био је удвајан константно и није био превише агресиван, а у таквим околностима је Оклахома Сити Тандер завршила уводну деоницу са плус један (27:26). Шутерски то није деловало на нивоу – домаћи су били на 0/10, а Денвер Нагетси на 2/11 за три.



Чим је Јокић напустио паркет, почео је велики налет домаћих. Отворили су други период са 8:0 и потом 4/4 за три, тако да су за тили час дошли до двоцифрене залихе. Алекс Карузо био је посебно расположен у одбрани, јер је имао неколико украдених лопти и блокада, а онда се и у нападу наградио тројкама на зону Денвер Нагетса. Било је потребно Јокићу време да се врати у прави ритам након краће паузе, јер је изгубио неколико лопти, али се брзо опоравио. Избацио је Чета Холмгрена и Ајзеу Хартенштајна којима је изнудио треће личне грешке, тако да су морали на клупу. На крају првог полувремена задовољнија је била Оклахома Сити Тандер, после вођства од 60:50.

Вребали су Денвер Нагетси, чекали шансу, али никако нису могли да преломе и ухвате прави прикључак. Мотали су се око седам-осам поена заостатка, а нервоза је само расла због сјајних дефанзивних бравура Оклахома Сити Тандера. Тако је Јокић после једног дуела са Холмгреном добио четврту личну грешку и то је био наговештај налета домаћих, који су повели 14 разлике после серије тројки. И те како су Денвер Нагетси узвратили. Прво серијом 9:0, а онда и преко енергичног Расела Вестбрука који се стално мотao око обруча, купио офанзивне скокове, али и погађао са дистанце и уз Јокићевих, већ тада, 24 поена и 20 скокова, био најзаслужнији за то што су гости последњих 12 минута чекали са тек минус пет (90:85).

Зауставио се ту тим из Колорада. Оклахома Сити Тандер је упорно одбијала налете, а Јокић је поново испољио фрустрацију када је лактом погодио Лугуентза Дорта, после чега је добио неспортску, што му је била пета лична грешка.

На волшебан начин су се Денвер Нагетси вратили. Гилџес-Александер имао је периоде у којима је био незаустављив и утисак је био да је решио питање бољег. Тако нису мислили гости, јер је после Јокићеве тројке било само пола коша предности за Оклахома Сити Тандер. Пропустио је тим из Колорада да преокрене, пошто је Аарон Гордон блокиран, да би Гилџес-Александер са два слободна бацања одвео свој тим до плус три. На сату је остало 14 секунди за екипу Дејвида Аделмана да уради нешто.

Јокић је потом погодио два “пенала”, тако да се ушло у завршницу тог типа што је више одговарало првом носиоцу Западне конференције.

Међутим, трагичар је био Холмгрен који је промашио оба слободна бацања, након чега је Гордон погодио тројку за победу и омогућио Денвер Нагетсима велики брејк.

AARON GORDON 3 FOR THE WIN!!!@nuggets take Game 1 in a THRILLER 🤯 pic.twitter.com/fxV2ReRPZA

— NBA (@NBA) May 6, 2025