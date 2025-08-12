clear sky
(ВИДЕО) Делији позлило на крају меча! ДРАМА НА МАРАКАНИ Хитна одмах реаговала

12.08.2025. 23:06 23:08
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Дневник (А. Савановић)

Фудбалери Црвене звезде пласирали су се у плеј-оф Лиге шампиона пошто су у реванш мечу 3. кола квалификација одиграли нерешено са пољским Лехом 1:1.

Тако, црвено-бели су прошли даље са укупним резултатом 4:2 и састаће се са кипарским Пафосом. Ипак, сам крај меча, поред гола за госте, обележила је и непријатна сцена на стадиону "Рајко Митић"

Наиме, у једном моменту позлило је једном од навијача Звезде.

Хитна помоћ је одмах реаговала и указала помоћ. За сада, није познато шта се догодило са навијачем, пише Телеграф.

Видео с Маракане можете да погледате ОВДЕ.

 

делије маракана црвена звезда
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
