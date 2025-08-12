clear sky
ТРЕНЕР ЗВЕЗДЕ ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ОДРЕДИО САСТАВ за реванш дуел са Лехом у трећем колу квалификација за Лигу шампиона

12.08.2025. 20:08
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
zvezda
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић одредио је састав за реванш меч трећег кола квалификација за Лигу шампиона против пољског Леха.

За "црвено-беле" ће играти: Матеус, Сеол, Вељковић, Родригао, Тикнизјан, Крунић, Елшник, Бабика, Дуарте, Олањинка, Ендиаје.

На клупи за резерве биће: Глазер, Гутеша, Иванић, Баџо, Фелисио Милсон, Шљивић, Катаи, Костов, Станковић, Лековић, Лучић, Милосављевић.

Тренер Леха Нилс Фредериксен одлучио се за следећи састав: Мрожек, Жоао Мутињо, Милић, Скржипчак, Переира, Тордарсон, Козубал, Бенгстон, Палман, Гумни, Ишак.

На клупи ће бити: Баковски, Прухниевски, Оума, Гургул, Шимжак, Фиабема, Барански, Монка, Дудек, Лисман, Родригез.

Утакмица између Црвене звезде и Леха биће одиграна вечерас од 21 час на стадиону "Рајко Митић" у Београду. У првом мечу, који је одигран прошле недеље у Пољској, било је 3:1 за шампиона Србије.

фк црвена звезда лига шампиона
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
