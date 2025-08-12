clear sky
(ВИДЕО) ПОЉСКИ ХУЛИГАНИ НАПРАВИЛИ ХАОС У КНЕЗ МИХАИЛОВОЈ! Ломили излоге, уништавали све што им је „сметало“ на путу

12.08.2025. 16:35 16:41
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
полиција
Фото: Дневник/Ф. Бакић

Навијачи пољског Леха праве велике нереде у центру Београда! Поломили су неколико излога продавница и направили општи хаос...

Наиме, они су кренули од Калемегдана и том приликом су буквално уништавали све што им "засмета" на путу. Како је то изгледа можете погледати ОВДЕ.

Полиција је хитно интервенисала и почела да хапси хулигане.

Иначе, чак око 1.000 навијача Леха се налази у Београду, а опште је познато да они важе за изузетно опасне у навијачком свету.

Срби их не дирају, а ево и зашто.

 

Не очекује се да буде инцидената на навијачим релацијама, јер пољски навијачи важе за велике српске пријатеље. Они на свим већим мечевима истичу подршку целовитости Србије и најстроже осуђују лажну државу Косово.

То се цени у навијачим оквирима и због тога се присталице Леха сматрају - братским.

 

 

 

 

