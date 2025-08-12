(ВИДЕО) ПОЉСКИ ХУЛИГАНИ НАПРАВИЛИ ХАОС У КНЕЗ МИХАИЛОВОЈ! Ломили излоге, уништавали све што им је „сметало“ на путу
Навијачи пољског Леха праве велике нереде у центру Београда! Поломили су неколико излога продавница и направили општи хаос...
Наиме, они су кренули од Калемегдана и том приликом су буквално уништавали све што им "засмета" на путу. Како је то изгледа можете погледати ОВДЕ.
Полиција је хитно интервенисала и почела да хапси хулигане.
Иначе, чак око 1.000 навијача Леха се налази у Београду, а опште је познато да они важе за изузетно опасне у навијачком свету.
Срби их не дирају, а ево и зашто.
12.08.2025, Crvena Zvezda🇷🇸 - Lech Poznań🇵🇱, Lech Poznań 𝕳 in Belgrade before match, click for more here: https://t.co/9rMuUQ3JTh
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/vo5fYBnnHZ
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 12, 2025
Не очекује се да буде инцидената на навијачим релацијама, јер пољски навијачи важе за велике српске пријатеље. Они на свим већим мечевима истичу подршку целовитости Србије и најстроже осуђују лажну државу Косово.
То се цени у навијачим оквирима и због тога се присталице Леха сматрају - братским.