ЛЕКОВИТА РОЗЕ АТРАКЦИЈА У СРЦУ ВОЈВОДИНЕ Идеална за кратак бег у природу; Нећете потрошити много на одмор, ево колико кошта смештај у августу
Србија је пуна природних лепота, а једна од најспецифичнијих је свакако Пачир Бања у срцу Бачке, односно језеро које краси ово лечилиште.
Розе боја воде је освојила Инстаграм и друге мреже, па многи долазе управо да се сликају поред овог феномена. Ипак, бројнији су они који препознају другачију вредност, а то је лековитост. На тај начин ова бања обједињује и лепо и корисно искуство, уживање у пејзажу и телесни опоравак.
Пачир Бања се налази у малом селу Пачир, које припада општини Бачка Топола, на северу Србије. Од Суботице је удаљена приближно 50 километара, Бачка Топола је још ближа - 18 километара. Удаљеност од Београда износи око 177 километара, а од Новог Сада 92 километра.
Пачир Бања је јединствена по ружичастом језеру које има површину од 2.000 квадратних метара. Вода је лековита, а температура при изласку на површину износи око 72 степена, док при хлађењу се спушта на 30-ак степени. Има специфичну боју која потиче од високог садржаја минерала, укључујући натријум, магнезијум и калијум, који у комбинацији са микроорганизмима дају језеру ову јединствену нијансу.
Поред језера у бањи постоје и два затворена базена, тако да је погодна за одмарање и зими. Базени су у облику малих језера и њихова максимална дубина је 1,6 метара.
Једна од занимљивости која се везује за ову бању и село Пачир је и то да се још почетком 15. века се знало за ово насеље, а спомиње се у једној од тадашњих тапија о поседу. Краљ Матија Корвин је негде средином 15. века својој мајци Јелисавети Силађи, поклонио неколико села: Бајмок, Напфен, Чонтафејер, Budakutha и Пачир. Овај поклон је имао намену да се сјај двора Јелисавете Силађи увећа. Запис о овом дару и дан данас постоји и баш он сведочи о дугом постојању Пачир Бање.
Цене смештаја у Бањи Пачир
Цене смештаја у Бањи Пачир и околини су разноврсне, али има јако повољних опција. Наравно, неопходно је резервисати унапред, али ипак и сада може да се нађе слободна јединица. Крећу се од 18 евра, мало већи апартмани могу се наћи и за 30, док су они најлуксузнији до 70 евра.
Један апартман у Пачиру пронашли смо по цени од 18 евра. Реч је о климатизованом апартману који поседује једно купатило, трпезарију, опремљену кухињу, терасу и једну спаваћу собу. Површина апартмана је 40 метара квадратних, доступан је бесплатан паркинг, а у близини је и игралиште за децу.
У огласима понуђен је још један смештај по цени од 2.300 динара у овој бањи. Апартман је смештен у Пачиру. Има једну спаваћу собу, као и кухињу, доступан је и бесплатан паркинг.
Још један објекат у непосредној близини Пачир Бање понуђен је по цени од 3.500 динара за ноћ. Овај објекат је мало луксузнији о чему говори и цена. Садржи купатило, трпезарију, потпуно опремљену кухињу, као и двориште. Још једна погодност је и приватна паркинг, као и игралиште за децу.
Букинг показује и опције за око 4.000 динара за ноћење у августу. На пример, толико апартман са једном спаваћом собом и налази се на око километар од саме бање.
Шта се све лечи у Пачир Бањи?
Током првобитних анализа које су се спроводиле на термалној води Пачира, установљено је да је концентрација соли ове воде око 21 грам по литру. Пачирско језеро се убраја у најсланије изворе воде у Панонској низији, а испред њега су само извори који се налазе у Ердерљу у Трансилванији.
На основу балнеолошких испитивања, као и испитивања саме пачирске воде, изведен је закључак да је изузетно погодна за лечење кожних обољења, неких васкуларних болести, а и погодна је за повреде мишића.
Сем тога, ова термална вода благотворно делује на псоријазу, третирање реуматских обољења, а такође и стања након неких повреда, као и код болести респираторних органа. Лековита вода овог језера има температуру која се креће од 30 до 35 степени.
Мирис термалне воде Пачир Бање није нарочито пријатан с обзиром на то да мирише на јод и фенол, али се и поред тога купачи релативно брзо навикну на овакав мирис. Томе у многоме доприноси сам осећај опуштености који купачи имају и који могу осетити чак и када је напољу хладно време, управо због чињенице да је њена температура око 30 степени. Највећа дубина Пачирског језера је око 1,6 метара.
Термална вода Пачир Бање поседује високу концентрацију натријум хлорида, слана је и због тога подсећа на морску. Ова вода је погодна и за инхалацију, због чега Пачир бању посећују и особе са респираторним проблемима. Осим тога што повољно делује на реуматска и дерматолошка стања, има благотворно дејство и на проблеме гинеколошке и уролошке природе.
Атракције у околини
Ова бања је идеална за кратак бег у природу током викенда или слободног дана, али ко жели да одседне дуже, може да ужива у излетима и обиласцима Суботице, Бачке Тополе или оближњих салаша.