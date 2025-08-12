Томислав Сивић нови тренер фудбалера Радничког из Ниша
Томислав Сивић нови је тренер Радничког, саопштио је фудбалски клуб из Ниша.
Сивић је на клупи Радничког заменио Славка Матића, који је раскинуо уговор са екипом из Нише.
"Не бих много да причам, јер има много да се ради, а мало је времена. Наш тренерски посао је такав да зависите од тог једног минута, можете да одете, на ову, и на ону страну. Прво бих похвалио претходног тренера, који је радио свој посао максимално, веровао у оно што ради. Десио се тај један минут и ја сам то осетио неколико пута на својој кожи, али морамо да идемо даље. Мислим да Раднички има добар тим, то сам рекао неколико пута, много добрих играча са сјајним каријерама, великим бројем суперлигашких утакмица", рекао је Сивић, пренео је званични сајт клуба.
"Све њих треба ставити у један тим, који ће да функционише и доноси резултате. У сезони, када четири тима испадају, сваки бод је велики, а поготово три. Цела концепција ће бити на освајању бодова. Нишка публика зна да препозна квалитет, сећам се тога из првог мандата, биле су испуњене трибине, играли смо сјајан фудбал, покушаћемо да поновимо то, али са бољим епилогом", додао је Сивић.
Фудбалери Радничког ће у 5. колу Суперлиге Србије гостовати Железничару.