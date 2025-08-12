clear sky
БЕОЧИНЦИ ДО КРАЈА ГОДИНЕ ВИШЕ НЕЋЕ ИМАТИ ПРОБЛЕМ С ВОДОСНАБДЕВАЊЕМ Покрајинска влада издвојила 105 милиона динара за завршетак РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ФАБРИКЕ ВОДЕ

12.08.2025. 15:56 16:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
вода
Фото: Dnevnik (arhiva)

За завршетак радова на реконструкцији постројења и доградњи фабрике воде у Беочину, Покрајинска влада је обезбедила 105 милиона динара кроз ребаланс овогодишњег буџета.

Тим средствима омогућен је наставак радова и створени су услови да пројекат буде у потпуности завршен до краја 2025. године, у складу са предвиђеном динамиком.

Реконструкција фабрике воде један је од најважнијих инфраструктурних пројеката за општину Беочин, који ће обезбедити дугорочно стабилно и квалитетно водоснабдевање.  

Његовим завршетком биће омогућено прикључење већег броја корисника и унапређење система снабдевања домаћинстава, што ће директно утицати на побољшање услова живота становника ове општине.

Покрајинска влада наставља са улагањима у инфраструктурне пројекте широм Војводине, с посебним акцентом на оне који имају непосредан утицај за свакодневни живот грађана.

Пројекат реконструкције и доградње фабрике воде у Беочину финансира се средствима Покрајинске владе преко Управе за капитална улагања АП Војводине.
 

беочин водоснабдевање покрајинска влада
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Војводина Срем
