  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
(ВИДЕО) УГАШЕН ПОЖАР У БЕОЧИНУ Изгорела гаража у насељу Шљивик, ватрогасци спасли да ватра не захтави кућу

09.08.2025. 20:40 22:28
Пише:
Дневник
Извор:
192.rs, Дневник
Фото: Dnevnik.rs

БЕОЧИН: У Беочину у поподневним сатима данас је у једном дворишту избио пожар који је захватио гаражу, а даље ширење ватре спречиле су ватрогасне екипе које су изашле на лице места, сазнаје Тањуг.

Пожар, који је пријављен у 17.45, успешно је угашен, а повређених није било.

Узрок пожара ће бити познат када надлежне службе обаве увиђај.

Поред ватрогасаца из Беочина, на терен су изашли из ватрогасци из Новог Сада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Како јавља инстаграм страница 192.rs. материјална штета је велика.

