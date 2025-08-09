(ВИДЕО) УГАШЕН ПОЖАР У БЕОЧИНУ Изгорела гаража у насељу Шљивик, ватрогасци спасли да ватра не захтави кућу
09.08.2025. 20:40 22:28
Коментари (0)
БЕОЧИН: У Беочину у поподневним сатима данас је у једном дворишту избио пожар који је захватио гаражу, а даље ширење ватре спречиле су ватрогасне екипе које су изашле на лице места, сазнаје Тањуг.
Пожар, који је пријављен у 17.45, успешно је угашен, а повређених није било.
Узрок пожара ће бити познат када надлежне службе обаве увиђај.
Поред ватрогасаца из Беочина, на терен су изашли из ватрогасци из Новог Сада.
Како јавља инстаграм страница 192.rs. материјална штета је велика.