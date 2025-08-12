ОПШТИНА КАЊИЖА ОБЈАВИЛА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА Решење за водоснабдевање северног Потисја
Како би се решио проблем недостатка влаге на обрадивом пољопривредном земљишту дела подручја северне Бачке, планира се изградња објекта јавне намене за водоснабдевање северног Потисја, за превођење воде из подсистема Тиса-Палић у подсистем Ада, односно довод воде за другу терасу и Рит, што омогућује пребацивање потребне количине воде за наводњавање, око 3.570 хектара.
Урбанистичким пројектом предвиђена је изградња објекта јавне намене за водоснабдевање за потребе наводњавања, како би се обезбедило оптимално коришћење постојећег водног потенцијала на том подручју. Граница урбанистичког пројекта у потпуности се налази у оквиру КО Адорјан, у општини Кањижа.
Зона изградње објеката система за захватање воде из канала Палић – Тиса (Адорјан – Велебит) обухвата део катастарских парцела канала Палић – Тиса, канала Кереш, део парцела у грађевинском подручју Адорјана и парцеле планираних отворених мелиоративних канала. Објекти за захватање воде из канала Палић –Тиса представљају јединствену целину која се састоји од црпне станице, аквадукта, брзотока, бетонског канала, у чијем склопу је и слапиште, и цевастог пропуста са изливном главом. Црпна станица са водозахватом биће смештена са небрањене косине насипа канала Палић - Тиса, док је од црпне станице предвиђен доводни канал на стубовима – аквадукт, преко корита канала Кереш.
Примедбе још данас
Јавна презентација урбанистичког пројекта трајаће још данас сваког од 8 до 12 сати, у згради општине Кањижа, Трг Главни 1 (канцеларија 7а). Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа (канцеларија 2).
По уклапању габарита и дна доводног канала са главним односно магистралним каналом, предвиђен је бетонски канал, слапиште и цевасти пропуст са изливном главом на укрштању бетонског канала и путног правца за Адорјан.