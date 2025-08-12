МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ДУЕЛА СА ЛЕХОМ: "Имали смо проблема, добијемо црвени картон јер..."
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић сумирао је утиске после победе над Лехом и пролазом у плеј-оф Лиге шампиона.
Звезда је у реваншу славила 1:0 и укупним резултатом 4:1 прошла у плеј-оф где ће јој ривал бити Пафос, који је елиминисао Динамо из Кијева.
Милојевић је истакао да је Лех одлично спремио утакмицу.
"Ако би анализирали утакмицу... Рекао сам и прошли пут, Лех је имао довољно времена да се припреме, добро су нас скаутирали и видело се у првом поллувремену. Имали смо проблема са дистанцама и трчањем, ту су нас пореметили и лако нас пробијали у почетној фази напада. Пробали смо то да коригујемо и дали смо гол. Имају јако доброг тренера, хитра, брза екипа, тачно се зна ко шта ради на терену", започео је Милојевић.
Осврнуо се на црвени картон Родригаа.
"Са друге стране, црвени картон добијемо јер не извучемо лопту. Има доста ствари које треба да се поправе. Мислим да смо већи део посла завршили у Пољској, идемо да се припремо за Пафос и уђемо у Лигу шампиона".
Осврнуо се потом на детаље.
"Били смо јако конкретни и добри, Олајинка долази из тешке повреде, али је одрадио оно што смо од њега очекивали. Шериф је био потрошен, Бруна смо морали да мењамо. Пролаз се рачуна".
На крају је изнео утиске о наредном противнику.
"Познат ми је, знам Пафос, изузетно брза и снажна екипа, годинама играју заједно, добро користе временске услове, влага. Биће тешко".