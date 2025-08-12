clear sky
24°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ДУЕЛА СА ЛЕХОМ: "Имали смо проблема, добијемо црвени картон јер..."

12.08.2025. 23:13 23:16
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
milojevic
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић сумирао је утиске после победе над Лехом и пролазом у плеј-оф Лиге шампиона.

Звезда је у реваншу славила 1:0 и укупним резултатом 4:1 прошла у плеј-оф где ће јој ривал бити Пафос, који је елиминисао Динамо из Кијева.

Милојевић је истакао да је Лех одлично спремио утакмицу.

 "Ако би анализирали утакмицу... Рекао сам и прошли пут, Лех је имао довољно времена да се припреме, добро су нас скаутирали и видело се у првом поллувремену. Имали смо проблема са дистанцама и трчањем, ту су нас пореметили и лако нас пробијали у почетној фази напада. Пробали смо то да коригујемо и дали смо гол. Имају јако доброг тренера, хитра, брза екипа, тачно се зна ко шта ради на терену", започео је Милојевић.

Осврнуо се на црвени картон Родригаа.

"Са друге стране, црвени картон добијемо јер не извучемо лопту. Има доста ствари које треба да се поправе. Мислим да смо већи део посла завршили у Пољској, идемо да се припремо за Пафос и уђемо у Лигу шампиона".

Осврнуо се потом на детаље.

"Били смо јако конкретни и добри, Олајинка долази из тешке повреде, али је одрадио оно што смо од њега очекивали. Шериф је био потрошен, Бруна смо морали да мењамо. Пролаз се рачуна".

На крају је изнео утиске о наредном противнику.

"Познат ми је, знам Пафос, изузетно брза и снажна екипа, годинама играју заједно, добро користе временске услове, влага. Биће тешко".

владан милојевић фк црвена звезда
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА У ПЛЕЈ-ОФУ ЛИГЕ ШАМПИОНА: Реми у Београду био довољан, ево ко је наредни ривал
zvezda1

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА У ПЛЕЈ-ОФУ ЛИГЕ ШАМПИОНА: Реми у Београду био довољан, ево ко је наредни ривал

12.08.2025. 23:03 23:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај