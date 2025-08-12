ЦРВЕНА ЗВЕЗДА У ПЛЕЈ-ОФУ ЛИГЕ ШАМПИОНА: Реми у Београду био довољан, ево ко је наредни ривал
Баш онако као што су то и најављивали, фудбалери Црвене звезде играће у плеј-офу за пласман у групну фазу најјачег клупског такмичења на Старом континенту.
Ушли су у реванш с пољским Лехом с предношћу од 3:1, рутинском игром су је чували, чак и у тренуцима када су, после 57. минута, имали човека мање на терену, после искључења штопера Родригаа.
Пред готово испуњеним трибинама стадиона „Рајко Митић“, гости су од старта показали да се неће предати и да ће покушати да некако анулирају велику предност српског шампиона од 3:1, стечену у Познању. Већ у 2. минуту Вељковић је кажњен жутим картоном, после прекршаја над Гумијем, слободњак је солидно извео Палма, али је Звездин голман Матеус био опрезан. Уједно, играч Леха над којим је фаул начињен, није могао да настави утакмицу, па је, после само пет минута, уступио место Шимчаку.
Тренер Београђана Владан Милојевић начинио је две промене у односу на први сусрет, пошто у тиму није било повређеног капитена Мирка Иванића (траку је носио Раде Крунић), као ни Фелисија Милсона, уместо којих су прилику добили Олањинка и Бабика. Уз њих, ни у протоколу није било Марка Арнаутовића, као ни Немање Радоњића. Није се црвено-бели тим претерано залетао, мирно је градио игру, чак препустио иницијативу гостима и чекао евентуалну дефанзивну грешку шампиона Пољске.
У плеј-офу на кипарски Пафос
Ривал прваку Србије у плеј-офу за улазак у групну фазу Лиге шампиона, биће кипарски Пафос, који је и у ревншу, одиграном у Лимасолу, био бољи од Динама из Кијева. У првом сусрету, одиграном у Пољској, Кипрани су славили с 1:0. док је у реваншу на њиховом терену било 2:0. С укупних 3:0, дакле, Пафос је прошао даље и бориће се за место у елити с Црвеном звездом. Први сусрет, по плану, уследиће 19. августа у Београду, а реваш је седам дана касније, у Лимасолу.
Прву велику прилику Београђани су имали на истеку 18. минута, када је, после центаршута Бабике, Елшник шутирао са 13-14 метара, али је Мрозек сјајно одбио лопту до Олањинке, а онда још једном интервенисао после новог покушаја Звездиног фудбалера. Након ударца с угла, могао је Бабика да учини нешто више, али му је лопта отишла иза леђа и резултат је остао 0:0. Приметно је било да Београђанима и те како недостаје Иванић, нису деловали убојито онако како умеју, па се играло углавном између два шеснаестерца.
У 31. минуту изненада је, с 20 метара искоса, шутирао Бенгстон, али је лопта отишла замало поред десне стативе гола на којем је био Матеус и који је испратио ситуацију. Шест минута касније, лепо је по десној страни прошао запажени Тими Макс Елшник, дошао је у позицију за шут који је и уследио, али није био прецизан.
Ипак, у 44. минуту одлично је по десној боку прошао Шави Бабика, упослио Питера Олањинку, на ког је неопрезно стратовао и срушио га Скржипчак, на пет метара од гола, па дилеме за судију Летексијеа, али и ни за кога на стадиону, није било – досудио је једанаестерац. Сигуран екзекутор најстроже казне био је Шериф Ендиај и Звезда је повела 1:0, што је био и резултат првог полувремена.
Ендиаје одиграо 100. утакмицу за Црвену звезду
Нападач Црвене звезде и сенегалски репрезентативац Шериф Ендиаје је на утакмици трећег кола квалификација за Лигу шампиона против екипе Леха, одиграо 100. меч у нашем клубу. Симболичан дрес са бројем 100 је голгетеру уручио спортски директор Звезде Митар Мркела.
У истом ритму настављена је утакмица у другом делу. Лег је чешће имао лопту у поседу, али није конкретније претио до 52. минута, када је с десне стране шутирао најбољи стрелац пољског тима Ишак, али је Матеус био добро постављен и ухватио „живу“ лопту.
Атмосфера на београдском стадиону била је константно на изузетном нивоу, имала је Звезда константну и веома бучну подршку, што је, без сумње, уливало додатну снагу њеним играчима. У 54. минуту, по трећи пут, ударац левом ногом ка голу Леха упутио је Словенац Елшник, али је голман Мрозек био спреман и зауставио је још једном његов ударац.
Играо се 57. минут када су опасно запретили играчи пољског тима, Бенгстон је преварио Родгригаа, али је овај испружио ногу, саплео и срушио играча Леха и заслужено му је показан директни црвени картон. Остали су Београђани с играчем мање на терену, али су уз себе имали и велику укупну предност од 4:1 и једноставно није смело ни да се помисли на то како овај тренутак може да направи неке текстонске промене у збирном скору.
Очекивано, појачали су притисак гости ка голу Црвене звезде, али је Матеус деловао веома сигурно испред своје мреже и лако је заустављао лопте које би биле убачене пред гол. Пољаци су покушавали, без успеха, да макар стигну до изједначења, њихов тренер направио је свих пет измена, али жељеног резултата није било. Нажалост, у 81. минуту жути картон необично строги арбитар према београдском тимуј показао је Радету Крунићу, који због тога, уз Родригаа, неће моћи да наступи, у том тренутку било је већ сигурно, у првом дуелу плеј-офа с кипарским Пафосом.
У другом минуту надокнаде, најбољи стрелац Пољака Микаел Ишак, постигао је гол којим је изједначио резултат, који је био слаба утеха играчима Леха, који ће такмичење наставити у Лиги Европе.
Црвена звезда – Лех Познањ 1:1 (1:0)
БЕОГРАД: Стадион „Рајко Митић“, гледалаца: 45.000, судија: Франсоа Летексије (Француска). Стрелац: Ендиај у 45. (из пенала) за Црвену звезду, Ишак у 90+2. минуту за Лех. Жути картони: Вељковић, Дуарте, Милсон, Крунић (Црвена звезда), Родригез (Лех). Црвени картон: Родиригао (Црвена звезда) у 57. минуту,
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Матеус 7, Сеол 6,5 , Вељковић 6,5, Родригао 6, Тикнизјан 6,5, Елшник 7, Крунић 6,5, Бабика 7 (Лучић 6,5), Дуарте 7 (Милосављевић 6,5), Олањинка 7 (Милсон 6,5), Ендиај 7,5 (Катаи -).
ЛЕХ ПОЗНАЊ: Мрозек 7, Переира 7, Скржипчак 6, Милић 6,5, Мутињо 7, Козубал 6,5 (Родригез 6), Тордарсон 7 (Оума 6,5), Гуми - (Шимчак 6, Фиабема 6), Палма 7 (Лисман 6), Бенгстон 7, Ишак 6,5.
А. Предојевић