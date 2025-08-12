clear sky
ДАНИ КРСТУРСКЕ ПАПРИКЕ У СУБОТУ У РУСКОМ КРСТУРУ Од дегустације традиционалних јела до концерта "Ок бенда"

12.08.2025. 17:32 17:40
Дневник
Војводина уживо
Фото: pixabay.com

Традиционална манифестација „Дани крстурске паприке“ одржаће се у суботу, 16. августа, у центру Руског Крстура, а централни музички догађај вечери биће наступ популарне музичке групе „ОК бенд“ који је заказан за 21 час.

Манифестација ће почети у 10 часова, припремањем и дегустирањем специјалитети од паприке и великог број традиционалних јела и специјалитета које спремају удружења грађана и домаћи угоститељи. Сви посетиоци који дођу у Руски Крстур од 12 до 22 часа моћи ће да присуствују изложби паприке и других повртарских производа, као и производа домаће радиности, старих заната и сувенира.

У оквиру манифестације, од 17 часова, биће уприличен дефиле парадних запрега Коњичког клуба „Русин“ и гостију Клуба, док су свечано отварање манифестације и културно – уметнички програм заказани за 17.30 часова. У оквиру истог неизоставан је дечији програм, те ће од 18.30 часова бити уприличени маскенбал и додела награда за најлепшу маску, али и за најтежу паприку и најлепши штанд.

Музички програм почиње од 19 часова наступом „Куцурских бећара“, а улаз је слободан за све посетиоце.

Манифестација се организује уз подршку општине Кула и Туристичке организације општине Кула.

Војводина уживо

руски крстур Дани крстурске паприке паприка војводина
Војводина Бачка
