КИСЕЛЕ ПАПРИКЕ ПУЊЕНЕ КРОМПИРОМ Традиционални рецепт за сваки дан

08.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba
паприке
Фото: freepik ilustarcija

Паприке пуњене разним филовима су одличан избор ако желите укусан оброк.

Иако су паприке пуњене месом и пиринчем можда чешће на менијима, киселе паприке пуњене кромпиром су добра опција за летњи ручак.

Рецепт је са YouTube канала „Домаћи кухар“, где можете пронаћи много идеја за кување.

Састојци:

паприке

1,5 килограма кромпира

две главице црвеног лука

50 грама маслаца

со

две кашике вегете

једна кашика млевене паприке

бели лук

уље за премазивање паприка

Припрема:

Паприке треба очистити и посолити 24 сата пре пуњења да се киселе. После тога их добро процедите.

Кромпир огулите и скувајте. У шерпи испржите ситно исецкани црвени лук, а ако желите, додајте и мало белог лука. Када је кромпир готов, измињачите га у пире. Додајте маслац, вегету и млевену паприку. Добро измешајте и додајте испржени лук.

Паприке напуните кромпировим филом, а остатак кромпира ставите у тепсију око паприка. Паприке премажите с мало уља. Пеците у претходно загрејаној рерни 25 минута на 230 степени.

