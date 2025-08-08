КИСЕЛЕ ПАПРИКЕ ПУЊЕНЕ КРОМПИРОМ Традиционални рецепт за сваки дан
Паприке пуњене разним филовима су одличан избор ако желите укусан оброк.
Иако су паприке пуњене месом и пиринчем можда чешће на менијима, киселе паприке пуњене кромпиром су добра опција за летњи ручак.
Рецепт је са YouTube канала „Домаћи кухар“, где можете пронаћи много идеја за кување.
Састојци:
паприке
1,5 килограма кромпира
две главице црвеног лука
50 грама маслаца
со
две кашике вегете
једна кашика млевене паприке
бели лук
уље за премазивање паприка
Припрема:
Паприке треба очистити и посолити 24 сата пре пуњења да се киселе. После тога их добро процедите.
Кромпир огулите и скувајте. У шерпи испржите ситно исецкани црвени лук, а ако желите, додајте и мало белог лука. Када је кромпир готов, измињачите га у пире. Додајте маслац, вегету и млевену паприку. Добро измешајте и додајте испржени лук.
Паприке напуните кромпировим филом, а остатак кромпира ставите у тепсију око паприка. Паприке премажите с мало уља. Пеците у претходно загрејаној рерни 25 минута на 230 степени.