ПОРОДИЧНИ ДАНИ У ОМОЉИЦИ Слави се и Преображење

12.08.2025. 13:47
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Фото: Промо

Манифестација „Породични дани” у оквиру које се обележава и сеоска слава Преображење, почела је јуче и траје до 23. августа у Омољици.

Званично отварање манифестације предвиђено је данас етно базаром „Циповка” у 18.30 сати на платоу испред Дома културе, у организацији Удружења жена „Омољчанке”.

У понедељак, 18. августа биће уприличен велики концерт удружења, а традиционално, на дан славе Преображење 19. августа, у просторијама Месне заједнице Омољица биће уручене награде вуковицима из Основне школе Доситеј Обрадовић.

Организатори су Месна заједница Омољица, уз подршку тамошњег Дома културе, Града Панчева и АП Војводине.
 

Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Банат
