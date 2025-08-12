ПОРОДИЧНИ ДАНИ У ОМОЉИЦИ Слави се и Преображење
12.08.2025. 13:47 13:58
Манифестација „Породични дани” у оквиру које се обележава и сеоска слава Преображење, почела је јуче и траје до 23. августа у Омољици.
Званично отварање манифестације предвиђено је данас етно базаром „Циповка” у 18.30 сати на платоу испред Дома културе, у организацији Удружења жена „Омољчанке”.
У понедељак, 18. августа биће уприличен велики концерт удружења, а традиционално, на дан славе Преображење 19. августа, у просторијама Месне заједнице Омољица биће уручене награде вуковицима из Основне школе Доситеј Обрадовић.
Организатори су Месна заједница Омољица, уз подршку тамошњег Дома културе, Града Панчева и АП Војводине.