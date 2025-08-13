clear sky
ОВАЈ ПЕТАК НА НАЈЛОНУ БИЋЕ МАЛО ДРУГАЧИЈИ Превентивни здравствени прегледи у сарадњи ДЗ „Нови Сад” и ЈКП „Тржница”

Превентивни здравствени прегледи и током августа ће бити организовани на новосадским пијацама, а тим Превентивног центра ДЗ „Нови Сад”, у сарадњи са ЈКП „Тржница”, о здравим стиловима живота говориће у петак, 15. августа, од 7.30 до 9.30 часова на Најлон пијаци.

Тада ће суграђани моћи да обаве контролу шећера у крви и израчунавање БМИ, мерење висине крвног притиска и пулса, едукацију прве помоћи код застоја срца и едукацију за правилну технику за самопреглед дојки, те добију савете о престанку пушења.

– Бесплатни прегледи организовани су с идејом да се укаже на значај здравих стилова живота и факторе ризика у настанку хроничних незаразних обољења, као и подизање свести грађана о важности превенције, раног откривања и благовременог започињања лечења откривених фактора ризика – објашњавају организатори акције и поручују свима да посете новосадске пијаце.

Током претходног месеца прегледи су организовани на Рибљој, Лиманској, Детелинарској и Футошкој пијаци, а претходне седмице на Сателитској пијаци.

