ЈКП „ПУТ” НАСТАВЉА РАДОВЕ Ускоро асфалтирање улица Миколе Кочиша и Дринскe

13.08.2025. 08:34 08:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: ЈКП „Пут”

У оквиру редовног одржавања објеката путне привреде, улице Миколе Кочиша и Дринска биће пресвучене новим асфалтом.

У току су припремни радови, који се у Улици Миколе Кочиша изводе на дужини од 328 метара, а у Дринској на деоници дужине 108 метара. Након тога уследиће асфалтирање, као и уређење банкина, тако да ће бити обновљен коловоз укупне дужине 436 метара. 

– Поред тога, паралелно се на више локација у граду и приградским насељима спроводе радови на текућем одржавању саобраћајница. У Гајевој улици у Сремској Каменици израђена је сливничка веза, док је у насељу Боцке, у Улици ириса, извршена поправка коловоза туцаником. Поправке коловоза изведене су на Булевару војводе Степе и Улици Киш Ернеа у Новом Саду, у Мичуриновој у Петроварадину, као и у Улици Краља Петра Првог у Ветернику. Такође, у Степановићеву су у Улици Биће Кесића, код аутобуске окретнице, настављени радови на поправци саобраћајне површине – објашњавају у ЈКП „Пут”.

На више места у Ветернику у току је обележавање и фарбање пешачких прелаза, у зони основних школа, а привремена саобраћајна сигнализација постављена је на Булевару војводе Степе и Улици Петра Кочића у Новом Саду, као и на Буковачком путу у Буковцу. На раскрсницама Новосадског пута и Дунавске у Ветернику, Булевара Европе и Теодора Павловића у Новом Саду, као и у индустријској зони у Каћу, завршени су радови у оквиру одржавања саобраћајне сигнализације.

Нови Сад
