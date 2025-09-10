СПОРТСКА И ПОРОДИЧНА ОДЛУКА – Јовић се вратио на место успеха: Потписао за Бајерн
Српски кошаркаш Стефан Јовић нови је играч Бајерна из Минхена, саопштио је немачки клуб.
Јовић (34) је са Бајерном потписао једногодишњи уговор, а за немачки клуб ће поново играти после шест сезона.
– Када сам током викенда чуо за интересовање Бајерна, одмах сам донео одлуку. Имали смо успешан период у прошлости, клуб се много развио и осећали смо се веома пријатно тамо. Пре свега, мој најстарији син има веома лепе успомене на Минхен и одмах је био узбуђен. То није била само спортска одлука, већ и породична – рекао је Јовић, а преноси сајт клуба.
Српски кошаркаш је прошле сезоне у дресу Валенсије просечно бележио 4,7 поена и 4,9 асистенција у Еврокупу, док је у шпанском првенству имао учинак 3,5 поена и 3,9 скокова.
Јовић је током каријере био члан Слоге из Краљева, Радничког из Крагујевца, Црвене звезде, Химкија, Панатинаикоса, Сарагосе и Валенсије.
Бајерн ће 30. септембра гостовати Панатинаикосу у првом колу Евролиге.