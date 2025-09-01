СРБИЈА СА ЈОШ ШЕСТ ПРЕДСТАВНИКА У ЕВРОЛИГИ: Рекордер предводи српски тим
Србија ће наредне сезоне у најјачем клупском европском такмичењу поред Партизана и Црвене звезде, имати и још шест представника.
Шесторица српских арбитара прошли су потребна тестирања и наћи ће се на листи судија Евролиге за сезону 2025/2026 године.
На семинару Евролиге, који је од четвртка до недеље одржан у Солуну, уз редовне едукације и сесије обављена су и тестирања, која су прошли сви српски арбитри.
Тако ћемо и наредне сезоне на паркетима широм Старог континента, моћи да гледамо рекордера по броју суђених евролигашких мечева и једног од наших најбољих арбитара Илију Белошевића, потом Миливоја Јовчића, Уроша Обркнежевића, Марка Јураса, као и предводнике једне нове генерације сјајних српских судија, Уроша Николића и Марка Ћалића.
Нова сезона у најјачем европском клупском такмичењу почиње 30. септембра ове године.