УПЛАКАНИ ПОЦЕКО ПОДНЕО ОСТАВКУ: Италија остала без четвртфинала и селектора на ЕП
Ђанмарко Поцеко више није селектор Италије – поднео је оставку после елиминације са Евробаскета.
Кошаркашка репрезентација Италије је завршила учешће на Евробаскету поразом од Словеније у осмини финала.
На конференцији за медије је селектор Ђанмарко Поцеко био прилично емотиван, расплакао се, па поручио да више неће бити на клупи Италије.
– Извињавам се. Ово ми је последња утакмица са репрезентацијом Италије и зато бих се захвалио председнику савеза Петрућију који ми је дао шансу да тренирам репрезентацију. То је дефинисало мој живот, велика је част имати ову улогу и захвалан сам нашем генералном менаџеру такође јер су и председник и он веровали у мене. Моје особље, били су ми више од браће и мојим играчима, све их волим. Је*е ми се какав сам тренер. Нисам фокусиран на то. Нисам фокусиран на своју каријеру. Је*е ми се шта ћете рећи о мени и у мом животу и тренерској каријери, само сам посвећен њима. Вечерас сам тужан не због пораза него јер их видим да пате. Могу да будем најгори на свету и је*е ми се за све то, не лажем вас. После утакмице у свлачионици нико нема то поштовање за играче које имам ја и нико их неће волети као ја. Нико. Можда ће пронаћи новог тренера који ће имати исту љубав као ја, али неће их волети више од мене – рекао је искрени и емотивни Ђанмарко Поцеко, који је уплакан напустио конференцију за медије.