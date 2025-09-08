broken clouds
УЖАС: Убијена сестра НБА кошаркаша

08.09.2025. 20:37 20:40
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
rid
Фото: Youtube Printscreen/Minnesota Timberwolves

Сестра кошаркаша Минесоте Наза Рида, Тораја Рид, убијена је у суботу у пуцњави у стамбеном комплексу у Њу Џерсију, а њен дечко је оптужен за убиство, саопштиле су локалне власти.

Полиција је реаговала на пријаву о пуцњави у комплексу Парагон у Џексону нешто после 11 часова ујутру, где је пронашла 28-годишњу Ридову беживотну у близини излаза из комплекса, са више прострелних рана, изјавио је тужилац Бредли Билхимер.

Убрзо након тога, полицајци су приметили 29-годишњег Шакила Грина, такође из Џексона, како трчи низ оближњи пут, и он је ухапшен без отпора.

Против Грина је подигнута оптужница за убиство и два кривична дела у вези са оружјем. Тужилац је навео да су Рид и Грин били у емотивној вези, али није изнео додатне детаље.

Грин се и даље налази у притвору, а тужилаштво није имало информацију да ли је ангажовао адвоката.

Наз Рид (26), родом из Њу Џерсија, спрема се за своју седму сезону у НБА лиги, где наступа за Минесоту.

Прошле године потписао је петогодишњи уговор са Тимбервулвсима, а у сезони 2023/24. проглашен је за најбољег шестог играча лиге.

нба Кошарка
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
