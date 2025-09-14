light rain
ВЕЧЕРАС ФИНАЛЕ ЕВРОБАСКЕТА: Немци желе као с Пешићем 1993, Турска иде на прву титулу (20)

14.09.2025. 10:12 10:24
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Немачке и Турске вечерас (недеља) од 20 часова играју финале Европског првенства у Риги.

Обе селекције су до меча за злато стигле са максималним учинком и свих осам победа.

Немачка, актуелни светски шампион, жели у Риги да освоји другу континенталну титулу, а прву после 1993. године кад су под вођством селектора Светислава Пешића стигли до злата.

Турска је 2001. године играла једино финале ЕП, али је као домаћин турнира у финалу поражена од Југославије. То је Турцима уједно и једина медаља на континенталним шампионатима до сад, а вечерас изабраници Ергина Атамана имају шансу да се златним словима упишу у историју.

Пре финала, од 16 часова, играће се меч за бронзу између Грчке и Финске, која је у осмини финала елиминисала Србију и најпријатније је изненађење турнира.

Грчка, двоструки првак Европе, чека медаљу на ЕП још од 2009. године кад је освојила бронзу, док се Финска нада првој медаљи са великих такмичења у историји.

Евробаскет кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
