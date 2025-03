(ВИДЕО) ДРАМА У СУБОТИЦИ: Кошаркаши Спартака испустили победу над лидером, Будућност од „минус 18“ до славља

Подгоричани су надокнадили „минус 18“ из друге четвртине (45:27) и после драме у финишу стигли до победе која је их оставља на врху табеле (21-13).

Са друге стране Спартак је на учинку 12-12 и тренутно је осми.

Kenan Kamenjaš makes the KEY 2-pointer to put @KKBuducnostVOLI in front in the final moments of the game. ✌️



Presented by MasterCard | NLB#ABALiga pic.twitter.com/9Pco4e9hEH

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) March 22, 2025