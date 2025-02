(ВИДЕО) РУКОВАЛИ СЕ ПРВИ ПУТ ПОСЛЕ 15 ГОДИНА: Након свађе Обрадовић и Спанулис на прагу помирења

Већ је у најавама било више речи о односу два тренера Жељка Обрадовића и Василиса Спанулиса, више него о самом мечу.



The teacher and student meet as rivals 🎓 🇷🇸 Zeljko Obradovic ⚔️ Vassilis Spanoulis 🇬🇷 pic.twitter.com/wv3J0b3KEe

То је због чињенице да је поменут двојац у свађи и то 15 година. Обрадовић је био тренер Спанулису у грчком великану Панатинаикосу и освојили су Евролигу 2009. Међутим, одмах после тог успеха Спанулис је урадио нешто што се у грчкој сматра најгорим спортским потезом – прешао је у редове љутог ривала Олимпијакоса.

Управо због тога Обрадовић не прича са Василисом, а ни његовим менаџером Мишком Ражнатовићем, пише Телеграф.

The first handshake between Vassilis Spanoulis and Zeljko Obradovic after 15 years 👀🤝🏽#spanoulis #asmonaco #partizan #kkpartizan #olympiacosbc #paobc #euroleague #basketball pic.twitter.com/SLDIoidrRv

— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) February 7, 2025